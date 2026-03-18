Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 19:25

Гроссмейстер веско высказался о травле российских паралимпийцев

Карякин призвал российских спортсменов не реагировать на демарши в свой адрес

Сергей Карякин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Демарши против российских спортсменов останутся на совести тех, кто до них опустился, заявил РИА Новости гроссмейстер Сергей Карякин. Таким образом, он прокомментировал отказ некоторых стран от участия в параде на церемонии открытия Паралимпиады из-за того, что россияне выступали на ней под своим национальным флагом.

Шахматист подчеркнул, что подобные политические акции не должны волновать российских чемпионов. По мнению Карякина, психологические проблемы и невоспитанность оппонентов не могут омрачить триумф российских паралимпийцев, занявших высокие места в медальном зачете.

Пускай это будет на совести тех, кто это делает. Главное, что гимн звучит, флаг поднимается, а то, что у человека внутри — медицина бессильна, — отметил Карякин.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что лично поздравит спортсменов, которые завоевали медали на Паралимпийских играх — 2026. Глава государства также высоко оценил выступление российской сборной, назвав его настоящим подвигом.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.