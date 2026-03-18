Гроссмейстер веско высказался о травле российских паралимпийцев Карякин призвал российских спортсменов не реагировать на демарши в свой адрес

Демарши против российских спортсменов останутся на совести тех, кто до них опустился, заявил РИА Новости гроссмейстер Сергей Карякин. Таким образом, он прокомментировал отказ некоторых стран от участия в параде на церемонии открытия Паралимпиады из-за того, что россияне выступали на ней под своим национальным флагом.

Шахматист подчеркнул, что подобные политические акции не должны волновать российских чемпионов. По мнению Карякина, психологические проблемы и невоспитанность оппонентов не могут омрачить триумф российских паралимпийцев, занявших высокие места в медальном зачете.

Пускай это будет на совести тех, кто это делает. Главное, что гимн звучит, флаг поднимается, а то, что у человека внутри — медицина бессильна, — отметил Карякин.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что лично поздравит спортсменов, которые завоевали медали на Паралимпийских играх — 2026. Глава государства также высоко оценил выступление российской сборной, назвав его настоящим подвигом.