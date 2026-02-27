Гладкову предложили переселиться в дом под обстрелами ВСУ Жительница Белгородской области предложила Гладкову купить дом из зоны обстрелов

Жительница Белгородской области предложила губернатору региона Вячеславу Гладкову выкупить ее дом, находящийся в зоне обстрелов ВСУ. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале по итогам поездки в Грайворонский округ.

Говорит, купите мой дом, живите в нем сами. Она абсолютно права. Жить и растить детей в таких условиях невозможно, — сказал Гладков.

По словам губернатора, разговор с местной жительницей был сложным, женщина «ругалась». При этом Гладков признал ее правоту и подчеркнул необходимость поиска решения для людей, проживающих в приграничье.

Ранее глава региона сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, зафиксированы серьезные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

До этого стало известно, что мирная жительница пострадала при ударе ВСУ по городу Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, девушку доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением медиков.