Крыша дома в российском городе обрушилась из-за снегопада В Казани из-за снегопада рухнула крыша дома

В Казани из-за снегопадов обрушилась крыше четырехэтажного дома, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на районную администрацию. Речь идет о здании, построенном в 1963 году, при происшествии никто не пострадал, на месте работают представители управляющей компании.

Подробности и обстоятельства произошедшего будут выясняться дополнительно — сейчас все силы брошены на устранение последствий и обеспечение безопасности жильцов, — заявили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Mash Iptash, в здании пропало отопление. Завалы уже разбирают.

Ранее в Казани обрушилась кровля многоквартирного дома № 91 на улице Восстания. Пятиэтажка с шиферной крышей, возведенная в 1967 году, не выдержала сильных снегопадов — толщина покрова достигала 140 сантиметров.

Кроме того в Татарстане в Зеленодольске обрушилась кровля трехэтажного распределительного центра. В результате пострадала женщина, ее госпитализировали. Площадь завала составила 100 квадратных метров. На место происшествия прибыли 82 человека, включая пожарных и спасателей.