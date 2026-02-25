Зимняя Олимпиада — 2026
Грузия вызвала посла Великобритании из-за санкций против СМИ

Посла Великобритании в Грузии вызывали в МИД 26 февраля из-за введенных Лондоном санкций против грузинских телекомпаний «Имеди» и Postv, заявила глава министерства Мака Бочоришвили в интервью телекомпании «Рустави 2». По ее словам, от дипломата будут ждать объяснений.

У нас была коммуникация с британской стороной, завтра мы ждем посла Британии в МИД Грузии. Мы потребуем объяснений, что является основанием таких решений, — сказала Бочоришвили.

Великобритания ранее ввела санкции против грузинских СМИ, в том числе против телекомпаний «Имеди» и Postv, из-за якобы распространения «неверной информации» по ситуации на Украине.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что некоторые европейские лидеры готовы ввести танки в страну под предлогом «установления демократии». По его словам, у них нет такой возможности, но желание присутствует.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в настоящее время вряд ли возможно восстановление политического диалога между Россией и Грузией. Она подчеркнула, что для этого отсутствуют предпосылки.

