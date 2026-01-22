В МИД России оценили возможность диалога с Грузией в ближайшее время

В МИД России оценили возможность диалога с Грузией в ближайшее время Захарова: сейчас нет предпосылок для возобновления диалога с Грузией

В настоящее время вряд ли возможно восстановление политического диалога между Россией и Грузией, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что для этого пока нет предпосылок, передает корреспондент NEWS.ru.

Предпосылки для этого (восстановления политического диалога с Грузией. — NEWS.ru), увы, к сожалению, пока отсутствуют, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что грузинские пограничники отказали во въезде уроженке Севастополя с российским гражданством, приехавшей на новогодние каникулы. Наталья, более 30 лет проживающая в Москве, пояснила, что причиной отказа стал паспорт с отметкой о месте рождения в Крыму, и назвала это проявлением дискриминации.

В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян усомнился, что граждан РФ перестали пускать в Грузию якобы из-за их места рождения в загранпаспорте. Он отметил, что официальных заявлений грузинских властей на этот счет не поступало, а пограничные службы могут действовать по собственным внутренним правилам, не аргументируя своего решения.