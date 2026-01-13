Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 16:43

«Опасный элемент»: россиянку не пустили в Грузию из-за одной причины

Родившаяся в Крыму россиянка не смогла попасть в Грузию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Грузинские пограничники отказали во въезде уроженке Севастополя с российским гражданством, приехавшей на новогодние каникулы, сообщает портал TourDom. Наталья, более 30 лет проживающая в Москве, пояснила, что причиной отказа стал паспорт с отметкой о месте рождения в Крыму, и назвала это проявлением дискриминации.

Вот вам и хваленое грузинское гостеприимство! Очень жаль потраченного на дорогу времени. <...> Паспорт можно получить где угодно, но если тебе довелось родиться в Крыму или Донецкой области, ты теперь для Грузии опасный элемент, — сказала женщина.

Ранее пограничная служба Эстонии отказала во въезде гражданину Израиля, который пытался ввезти в страну самовар. Власти республики посчитали, что данный предмет подпадает под действие санкционных ограничений.

Кроме того, блогер из Санкт-Петербурга Павел Викулов сообщил, что тайские пограничники отказали ему во въезде через сухопутную границу из-за конфликта с Камбоджей. По его информации, сотрудница пограничной службы, увидев российский паспорт, сразу заявила: «Russian — no», сославшись на ужесточение миграционных правил.

