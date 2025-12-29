Российский турист объяснил, почему ему отказали во въезде в Таиланд

Блогер Павел Викулов из Санкт-Петербурга рассказал, что его не пустили через сухопутную границу Таиланда из-за конфликта королевства с Камбоджей, передает Telegram-канал Baza. По информации источника, пограничники развернули россиянина, сославшись на ужесточение правил въезда.

Как отметил турист, сотрудница погранслужбы, увидев российский паспорт, сразу заявила: «Russian — no». Через переводчика ему объяснили, что теперь граждане России и Украины могут попасть на территорию страны только воздушным путем.

В материале говорится, что официального подтверждения о введении подобных ограничений пока не поступало. Инцидент произошел на одном из наземных пропускных пунктов, куда гражданин России пытался въехать после посещения Лаоса и Камбоджи.

Ранее Таиланд и Камбоджа заключили соглашение о прекращении огня в зоне пограничного конфликта. Министры обороны Наттхапхон Накпханит и Теа Сейха договорились о немедленном вступлении режима в силу и сохранении существующего расположения войск без перегруппировок.