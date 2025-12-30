В АТОР высказались о случае отказа россиянам во въезде в Грузию В АТОР усомнились, что россиян перестали пускать в Грузию из-за места рождения

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян усомнился, что граждан РФ перестали пускать в Грузию якобы из-за их места рождения в загранпаспорте. В беседе с NEWS.ru он отметил, что официальных заявлений грузинских властей на этот счет не поступало, а пограничные службы могут действовать по собственным внутренним правилам, не аргументируя своего решения.

Я не обладаю информацией о запрете въезда россиян в Грузию. Пограничники иностранного государства всегда могут отказать, никак не объясняя и не мотивируя свое решение. Но ситуация странная, почему вдруг Грузия стала не пускать наших граждан. С учетом того, что родились они, как написали СМИ, в новых регионах РФ. Это же не имеет никакого отношения, особенно если люди жили еще во времена СССР. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что дело только в этом. Скорее всего, ситуация гораздо тоньше и глубже, и нам никто точно сейчас не скажет причину, — пояснил Мурадян.

