Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 16:22

В АТОР высказались о случае отказа россиянам во въезде в Грузию

В АТОР усомнились, что россиян перестали пускать в Грузию из-за места рождения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян усомнился, что граждан РФ перестали пускать в Грузию якобы из-за их места рождения в загранпаспорте. В беседе с NEWS.ru он отметил, что официальных заявлений грузинских властей на этот счет не поступало, а пограничные службы могут действовать по собственным внутренним правилам, не аргументируя своего решения.

Я не обладаю информацией о запрете въезда россиян в Грузию. Пограничники иностранного государства всегда могут отказать, никак не объясняя и не мотивируя свое решение. Но ситуация странная, почему вдруг Грузия стала не пускать наших граждан. С учетом того, что родились они, как написали СМИ, в новых регионах РФ. Это же не имеет никакого отношения, особенно если люди жили еще во времена СССР. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что дело только в этом. Скорее всего, ситуация гораздо тоньше и глубже, и нам никто точно сейчас не скажет причину, — пояснил Мурадян.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что водители, застрявшие в пробке на границе с Казахстаном, рискуют встретить Новый год в пути. По его словам, для избежания подобных ситуаций следует планировать свое путешествие заранее.

россияне
Грузия
туристы
АТОР
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Калугой закрыли небо
Тодоренко выгуляла наряд стоимостью почти 2 млн рублей
«Доминирующее положение»: в США высоко оценили позиции России в зоне СВО
Суд Майкопа арестовал неудавшегося террориста
Вам положены скидки, выплаты, выигрыши: топ новогодних разводок мошенников
Ушел из жизни советский иллюзионист
Названа дата похорон Брижит Бардо
Массовое ДТП с участием девяти машин произошло под Смоленском
Составлен список фильмов для просмотра всей семьей в новогодние праздники
Сомнолог дала советы, как восстановить режим сна после новогодней ночи
Мишустин осуществил мечты трех детей в преддверии Нового года
Известный российский комик оказался в реестре должников у приставов
Силы ПВО отбили налет дронов на два российских региона
Дизайнер перечислила ключевые тренды упаковки новогодних подарков
Нападение на школу в Адыгее: кто хотел устроить теракт, есть ли след Киева
«Радио Судного дня» удивило слушателей
Диверсант Киева планировал подорвать системы подачи газа в СКФО
Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения России и Ирана
Размещение «Орешника» в Белоруссии назвали эффективным шагом
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.