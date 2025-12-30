Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 14:46

Раскрыто, какое разочарование ждет водителей на границе с Казахстаном

Эксперт Хайцеэр: застрявшие у Казахстана водители встретят Новый год на границе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Водители, застрявшие в пробке на границе с Казахстаном, рискуют встретить Новый год в пути, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, для избежания подобных ситуаций следует планировать свое путешествие заранее.

Когда речь идет о многокилометровых пробках, можно предположить, что это история с дополнительным досмотром, дабы пресечь контрабандный товар, особенно со стороны Казахстана в Россию. Государство просто контролирует перемещение любого товара, законно ли оно, имеет ли соответствующие документы. Это единственное, о чем можно говорить, помимо ажиотажа перед Новым годом. Таким образом, часть водителей могут встретить праздник в пробках, — сказал Хайцеэр.

По его мнению, люди должны следить за политическими и экономическими новостями и осознавать риски на казахстанской границе, так как процесс оформления грузов не прекращается. При этом очевидец автомобильного затора на границе с Казахстаном Светлана в беседе с NEWS.ru связала пробку с заснеженной дорогой. Она заявила, что ожидает аналогичную ситуацию на обратном пути.

Мы вчера ехали из Оренбурга в Казахстан к родителям. Простояли восемь часов. Было очень много машин как легковых, так и грузовых. Местами неочищенная дорога, большой поток. Поэтому и пробки. Многие мигранты также едут домой и проезжают Казахстан транзитом. Проблема была еще в том, что на границе совсем не ловила мобильная связь. По окончанию праздников будет такая же очередь в обратную сторону, когда все будут возвращаться в Россию, — отметила Светлана.

Ранее сообщалось, что на подъезде к Крымскому мосту с керченской стороны образовалась автомобильная пробка. В очереди на ручной досмотр стояли около 350 машин.

