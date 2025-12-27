Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 16:28

Перед Крымским мостом образовалась пробка из сотен машин

Перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 350 автомобилей

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи днем 27 декабря образовалась автомобильная пробка, сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Согласно этим данным, в очереди на ручной досмотр находятся 350 транспортных средств.

Время ожидания составляет около часа. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не наблюдалось.

Ранее в пресс-службе Министерства транспорта России сообщили, что в период новогодних праздников на Крымском мосту планируется усиление мер безопасности. Так, с 26 декабря по 11 января на переправе будет выставлено более 200 контрольных постов. Помимо этого, в рамках рабочей поездки на полуостров глава Минтранса Андрей Никитин осмотрел инспекционно-досмотровые комплексы на подходах к мосту. В настоящее время там досматривают свыше 1100 автомобилей в час.

До этого сообщалось, что на Крымском мосту начали задерживать микроавтобусы, у которых сняты сиденья. Они используются как грузовики, но формально остаются пассажирским транспортом. Через переправу разрешают провозить личные вещи, багаж, строительные материалы и продукты для собственного потребления. При этом запрещено проезжать на Mercedes-Benz Sprinter,

