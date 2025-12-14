На Крымском мосту усилят охрану

Меры безопасности планируют усилить на Крымском мосту в период новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Минтранса России. Там отметили, что с 26 декабря по 11 января на переправе будут выставлены более 200 контрольных постов.

С 26 декабря по 11 января планируется выставить 212 контрольных постов, из которых 80 будут оборудованы для ручного досмотра. Это позволит проверять до 17,5 тыс. транспортных средств в сутки, — подчеркнули в ведомстве.

Глава министерства Андрей Никитин в рамках рабочей поездки на полуостров осмотрел инспекционно-досмотровые комплексы на подходах к мосту. Сейчас там досматривают более 1,1 тыс. автомобилей в час: 650 — со стороны Тамани и 500 — со стороны Керчи. На проверку легковой машины уходит примерно семь минут, а на автобус — 15 минут.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что взрывное устройство, использованное при теракте на Крымском мосту в 2022 году, имело мощность около 10 тонн в тротиловом эквиваленте. По данным ведомства, его транспортировали под видом строительного груза через порт Одессы, Болгарию, Грузию и Армению.

До этого стало известно, что Южный окружной военный суд вынес приговор восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, назначив им пожизненное лишение свободы. Судья уточнил, что первые годы наказания осужденные проведут в тюрьме.