04 января 2026 в 10:35

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Гибаница — традиционное сербское блюдо, которое может стать отличным быстрым завтраком. Пирог с сыром и творогом порадует вас своей слоистостью и насыщенным вкусом. Готовить его можно из лаваша — так вы сэкономите время.

Для приготовления вам понадобятся: 4 листа тонкого лаваша, 400 г творога, 300 г сыра фета или брынзы, 3 яйца, 200 г сметаны, 100 г растопленного сливочного масла, соль и перец по вкусу.

Разогрейте духовку до 180 °C. Сыр разомните вилкой, смешайте с творогом, двумя яйцами и сметаной. Форму для выпечки смажьте маслом. Выкладывайте лаваш слоями, смазывая каждый растопленным маслом и распределяя сырную начинку. Повторите 4-5 раз. Верхний слой лаваша смажьте взбитым яйцом. Выпекайте пирог 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте гибанице немного остыть перед нарезкой — так слои лучше сохранят форму. Подавайте теплой или холодной, нарезав на квадраты.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
