Других пирогов больше не делаю! Готовлю русскую кулебяку на Рождество

Рецепт русского пирога: готовим кулебяку Рецепт русского пирога: готовим кулебяку Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Кулебяка — пирог, который так любили наши предки. В нем несколько слоев начинки, плотное, но мягкое тесто. Такой пирог подают на Рождество как символ домашнего уюта и достатка — аромат стоит такой, что гости сами собираются за столом.

Возьмите 500 г покупного слоеного дрожжевого теста и разморозьте его. Можно сделать и свое постное тесто.

Для начинки сварите 300 г риса до мягкости, промойте и остудите. Отдельно обжарьте на масле 300 г шампиньонов с 1 крупной луковицей до золотистого цвета, посолите по вкусу. Сварите 4 яйца вкрутую и нарежьте их небольшими кубиками. Если соблюдаете строгий пост, замените на капусту.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Раскатайте лист теста в прямоугольник, отступите по 2 см от краев. Выложите слоями: сначала рис, затем грибы, потом яйца. Каждый слой слегка примните ложкой. Накройте начинку вторым листом теста, защипните края и сделайте сверху небольшие надрезы для выхода пара. Смажьте поверхность 1 взбитым желтком (пропускайте этот этап, если соблюдаете строгий пост) и отправьте в духовку на 35–40 минут. Когда кулебяка подрумянится, достаньте и оставьте на 10 минут, чтобы пирог «успокоился» и резался ровно.

  • Совет: чтобы начинка не разваливалась, распределяйте слои ровно и не делайте их слишком толстыми.

  • Факт: кулебяку традиционно подавали на большие зимние праздники, в том числе на Рождество. В богатых домах в начинку добавляли до шести разных слоев.

