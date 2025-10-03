Готовим яблочный бэлиш: простой, сдобный и очень вкусный татарский пирог

Яблочный бэлиш — это сладкая версия знаменитого татарского пирога, которая идеально подходит для уютного домашнего чаепития. В отличие от шарлотки, в основе здесь лежит богатое сдобное тесто, а яблок так много, что они пропитывают каждый кусочек своей влагой и ароматом.

Для теста возьмите 200 г пшеничной муки, 150 г сливочного масла (растопленного), 150 г сахара, 3 куриных яйца и 2 ч. л. разрыхлителя. Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Влейте растопленное и немного остывшее масло. Затем просейте муку вместе с разрыхлителем. Быстро замесите мягкое однородное тесто.

Для начинки подготовьте 500 г яблок (лучше всего сорта с плотной мякотью и кислинкой). Очистите их от кожуры и семян, затем нарежьте тонкими ломтиками. Яблоки можно посыпать 1/2 ч. л. молотой корицы и, если они недостаточно сладкие, добавить еще 1-2 ст. л. сахара.

Смажьте форму для выпечки (диаметр 24 см) маслом. Вылейте примерно две трети теста на дно формы и равномерно распределите. Сверху плотно выложите все нарезанные ломтики яблок. Яблок должно быть много — они должны лежать «горкой». Сверху распределите оставшееся тесто, стараясь максимально покрыть яблочный слой.

Отправьте пирог в заранее разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте 40–55 минут. Пирог должен стать золотистым, а при проверке деревянной шпажкой (в той части, где меньше яблок) она должна выходить сухой. Готовый яблочный бэлиш остудите и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Совет: для дополнительной сочности, пока пирог еще горячий, можно пропитать его сахарным сиропом (2 ст. л. сахара + 2 ст. л. воды), доведенным до кипения.

