10 января 2026 в 19:30

Встречайте картофель «Скандинавская ночь»: запеченные половинки с плавленым сыром и укропом. Проще не бывает, а выглядит как праздник

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — идеальный пример скандинавской философии: ничего лишнего, только баланс простоты, уюта и прекрасного вкуса. Запеченные до мягкости картофельные половинки с хрустящей корочкой, наполненные тягучим плавленым сыром и свежим укропом, создают гармоничный дуэт нежности и аромата. Оно выглядит настолько празднично и аппетитно, что никто не догадается, насколько минимальны были ваши усилия.

Для приготовления вам понадобится: 8 средних картофелин (примерно одинакового размера), 200 г плавленого сыра (желательно в брикете, типа «Дружба»), большой пучок свежего укропа, 3 ст. л. оливкового или растопленного сливочного масла, соль, черный перец по вкусу. Картофель тщательно вымойте щеткой и разрежьте вдоль пополам. Сделайте на мякоти каждой половинки частые поперечные надрезы, не прорезая кожуру. Выложите картофель на противень срезом вверх, обильно смажьте маслом, посолите и поперчите. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–40 минут до мягкости и золотистого цвета. Плавленый сыр натрите на крупной терке, укроп мелко порубите. Достаньте противень, аккуратно заполните надрезы в горячем картофеле смесью сыра и укропа. Верните в духовку на 5–7 минут, пока сыр не расплавится. Подавайте сразу, украсив дополнительно зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
ужины
кулинария
картофель
Мария Левицкая
М. Левицкая
