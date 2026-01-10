Стало известно, пострадали ли россияне при сходе лавины в Грузии Инструктор Осина: россияне не пострадали из-за схода лавины на курорте Тетнулди

Граждане России не пострадали в результате схода лавины на горнолыжном курорте Тетнулди в регионе Сванетия в Грузии, сообщила ТАСС инструктор курорта Ирина Осина. По ее словам, снегом засыпало только одну девушку, гражданку Грузии, ее удалось извлечь из-под завала невредимой.

Подготовленная группа спускалась вне трасс по всем правилам безопасности, но сошла лавина и засыпала девушку, гражданку Грузии. Группа знала, как действовать в таких условиях, и спасатели оперативно подключились к спасению, — отметила она.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в горах Грузии произошел сход лавины, которая накрыла группу российских туристов. Снежная масса обрушилась на группу из около 20 лыжников и сноубордистов. Спасатели более трех часов извлекали пострадавших из-под снежного завала. Инцидент произошел в районе вершины Тетнульд в Верхней Сванетии.

До этого выяснилось, что в испанской части Пиренеев в результате схода снежной лавины погибли три человека. Инцидент был зафиксирован в горном районе недалеко от курорта Пантикоса в провинции Уэска. Среди погибших — двое мужчин и одна женщина, еще одна женщина получила легкие ранения.