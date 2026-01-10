Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 23:50

Стало известно, пострадали ли россияне при сходе лавины в Грузии

Инструктор Осина: россияне не пострадали из-за схода лавины на курорте Тетнулди

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Граждане России не пострадали в результате схода лавины на горнолыжном курорте Тетнулди в регионе Сванетия в Грузии, сообщила ТАСС инструктор курорта Ирина Осина. По ее словам, снегом засыпало только одну девушку, гражданку Грузии, ее удалось извлечь из-под завала невредимой.

Подготовленная группа спускалась вне трасс по всем правилам безопасности, но сошла лавина и засыпала девушку, гражданку Грузии. Группа знала, как действовать в таких условиях, и спасатели оперативно подключились к спасению, — отметила она.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в горах Грузии произошел сход лавины, которая накрыла группу российских туристов. Снежная масса обрушилась на группу из около 20 лыжников и сноубордистов. Спасатели более трех часов извлекали пострадавших из-под снежного завала. Инцидент произошел в районе вершины Тетнульд в Верхней Сванетии.

До этого выяснилось, что в испанской части Пиренеев в результате схода снежной лавины погибли три человека. Инцидент был зафиксирован в горном районе недалеко от курорта Пантикоса в провинции Уэска. Среди погибших — двое мужчин и одна женщина, еще одна женщина получила легкие ранения.

курорты
лавины
снег
Грузия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США обсудили возможный удар по Ирану
Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно
Власти Воронежа начали осмотр места падения обломков БПЛА
Трамп издал указ о защите средств от нефти Венесуэлы от судебных взысканий
США наносят авиаудары по позициям ИГ в Сирии
Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж возросло
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 января 2026 года
«Подвиг»: посол рассказал, что сделала жена Мадуро при его захвате
Приметы 11 января — Страшный день: святки и нечисть
Входим в рабочий ритм: подробная инструкция от врача начиная с воскресенья
Названо число сбитых беспилотников ВСУ над территорией России за вечер
Стало известно, пострадали ли россияне при сходе лавины в Грузии
Хакеры получили доступ к десяткам миллионов аккаунтов в Instagram
Трамп предложил помочь Ирану в борьбе за свободу
Посол России рассказал об обстановке в Венесуэле
В одном из торговых центров Ялты начался крупный пожар
Раскрыто, каким образом ВСУ используют похищенных солдат
Два человека ранены при массированной атаке БПЛА на Воронеж
«Самое опасное оружие»: в ФРГ громко высказались о российском «Орешнике»
Общие сборы «Простоквашино» в кинотеатрах превысили 2 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв
Россия

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.