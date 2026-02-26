Зимняя Олимпиада — 2026
Эколог дал совет туристам, находящимся на загрязненном мазутом Пхукете

Эколог Рыбальченко посоветовал не заходить в загрязненную мазутом воду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Туристам на Пхукете настоятельно рекомендуется избегать контакта с водой, загрязненной мазутом, заявил NEWS.ru эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко. Так он прокомментировал информацию о появлении нефтепродуктов у берегов популярного среди россиян курорта в Таиланде. По словам эколога, туристам следует дождаться очистки водоема и разрешения на купание.

Для туристов плавание в воде с мазутом потенциально небезопасно, но степень риска обычно локальная. Все зависит от того, есть ли мазут прямо в воде или на линии прибоя. Если водоем или берег видимо загрязнены, есть масляная пленка, «шарики» мазута, нефтяной запах, липкость на коже или купальнике — в этом месте в воду лучше не заходить до официальной очистки или разрешения, — предупредил Рыбальченко.

Он указал, что «мелкие черные камни», напоминающие смоляные шарики, представляют собой скопления нефтепродуктов, смешанных с песком и органическими веществами. По словам эколога, они могут быть похожи на гальку и их трудно различить.

Случаи со смоляными шариками на Пхукете уже фиксировались. Например, сообщения о загрязнении и уборке на пляжах Патонг и Най Янг с сотнями килограммов собранных «шариков». Это не уникальная ситуация для региона: при авариях, сбросах и утечках топлива нефтепродукты могут появляться волнами — то усиливаясь, то исчезая, в зависимости от течений и ветра, — заключил Рыбальченко.

Ранее сообщалось, что в районе Пратамнак, который пользуется популярностью среди российских туристов в Таиланде, произошло массовое обрушение фонарных столбов. Инцидент случился у ночного рынка на холме: электроосвещение рухнуло, как домино, вдоль целой улицы.

экологи
мазут
Таиланд
туристы
курорты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
