«Русский район» в Таиланде полностью погрузился во тьму В тайском районе Пратамнак рухнули столбы и пропало электричество

В популярном среди российских туристов районе Пратамнак в Таиланде произошло массовое обрушение фонарных столбов, сообщает Telegram-канал SHOT. Все произошло у ночного рынка на холме — столбы электроосвещения рухнули, как домино, на целой улице.

В результате инцидента район, который уже называют «русским» из-за большого количества проживающих там россиян, полностью остался без света. Туристы жалуются, что электричества нет и непонятно, когда его дадут.

