25 февраля 2026 в 16:39

«Русский район» в Таиланде полностью погрузился во тьму

В тайском районе Пратамнак рухнули столбы и пропало электричество

В популярном среди российских туристов районе Пратамнак в Таиланде произошло массовое обрушение фонарных столбов, сообщает Telegram-канал SHOT. Все произошло у ночного рынка на холме — столбы электроосвещения рухнули, как домино, на целой улице.

В результате инцидента район, который уже называют «русским» из-за большого количества проживающих там россиян, полностью остался без света. Туристы жалуются, что электричества нет и непонятно, когда его дадут.

Ранее на Пхукете задержали вылет самолета в Минеральные Воды почти на 33 часа из-за поломки шасси. Порядка 300 российских туристов не смогли вовремя покинуть остров. Пассажиров разместили в отелях и обеспечили питанием на время ожидания.

До этого в Таиланде госпитализировали туристку из Петербурга после укуса уличного кота. Женщине назначили курс вакцинации от бешенства и столбняка стоимостью около 30 тыс. рублей, который удалось покрыть страховкой.

В начале февраля на острове Самуи в Таиланде разбился российский турист. Бизнесмен из Москвы пытался сделать селфи на краю смотровой площадки, но сорвался со скалы. Его тело нашли другие отдыхающие.

