Россиянин погиб в Таиланде в погоне за эффектным селфи

Турист из России по имени Ильяр погиб во время отдыха на острове Самуи в Таиланде, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, бизнесмен из Москвы попытался сделать эффектное селфи на краю смотровой площадки «На Пхра Лан». Однако мужчина сорвался со скалы и разбился.

Как уточнил канал, тело россиянина нашли туристы, которые решили сделать фотографии на смотровой площадке после него. Прибывшие на вызов спасатели констатировали смерть мужчины. Рядом с его телом нашли сумку с двумя паспортами и ключом от номера в отеле.

Тело московского предпринимателя также осмотрели следователи. Они не нашли следов борьбы. Правоохранители полагают, что россиянин сорвался со склона в попытке спуститься к пляжу.

Ранее в Таиланде россиянка пережила клиническую смерть после купания в море. Уточняется, что 37-летняя девушка начала тонуть и нахлебалась соленой воды. Пострадавшая выбралась из воды самостоятельно, но спустя час потеряла сознание. Выяснилось, что морская вода попала в легкие, соль в сочетании с бактериями спровоцировала отказ почек и заражение дыхательных путей.