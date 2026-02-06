Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 10:28

Россиянин погиб в Таиланде в погоне за эффектным селфи

Бизнесмен из Москвы упал со скалы в Таиланде из-за селфи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Турист из России по имени Ильяр погиб во время отдыха на острове Самуи в Таиланде, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, бизнесмен из Москвы попытался сделать эффектное селфи на краю смотровой площадки «На Пхра Лан». Однако мужчина сорвался со скалы и разбился.

Как уточнил канал, тело россиянина нашли туристы, которые решили сделать фотографии на смотровой площадке после него. Прибывшие на вызов спасатели констатировали смерть мужчины. Рядом с его телом нашли сумку с двумя паспортами и ключом от номера в отеле.

Тело московского предпринимателя также осмотрели следователи. Они не нашли следов борьбы. Правоохранители полагают, что россиянин сорвался со склона в попытке спуститься к пляжу.

Ранее в Таиланде россиянка пережила клиническую смерть после купания в море. Уточняется, что 37-летняя девушка начала тонуть и нахлебалась соленой воды. Пострадавшая выбралась из воды самостоятельно, но спустя час потеряла сознание. Выяснилось, что морская вода попала в легкие, соль в сочетании с бактериями спровоцировала отказ почек и заражение дыхательных путей.

Таиланд
туристы
россияне
погибшие
несчастные случаи
падения
тела
трупы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегации Ирана и США возобновили переговоры по ядерной программе в Омане
Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева в Москве: подробности, жив ли
Автокредитование в России показало спад
Посол России в Дании назвал последствие затягивания НАТО в Арктику
В ЦБ раскрыли, сколько банковских карт должно хватить россиянину
Автобус со школьниками съехал в кювет под Петербургом
Продюсер ответил, как запрет на въезд в РФ повлияет на карьеру Сабурова
Раскрыты подробности покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны
В ГД готовят второй антифрод-пакет для создания единого щита от мошенников
В Японии заговорили о заключении договора по Курилам с Россией
Жительница Курской области рассказала о жизни в плену и разрыдалась
Узнавший о запрете въезда в Россию Сабуров попал на видео
Четырехлетний ребенок пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы
«Стала разменной монетой»: Дрожжина попросила Надежду Баталову о помощи
Стал известен срок, на который комику Сабурову запретили въезд в Россию
Наступление ВС РФ на Запорожье 6 февраля: замес у Орехова, ложь у Гуляйполя
Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ: причины, депортируют ли в Казахстан
Умер актер из фильма «Брат» и «Улицы разбитых фонарей»
Врач рассказала, как вовремя распознать зависимость от гаджетов
Аналитик объяснил, произойдет ли обрушение доллара
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.