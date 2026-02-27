ЦСКА в гонке, новый «Спартак», амбиции «Зенита»: чего ждать от рестарта РПЛ

27 февраля стартует вторая часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Кто разыграет чемпионский титул, чего ждать от московского «Спартака» с новым тренером, какие перспективы у столичного «Динамо» — в материале NEWS.ru.

«Краснодар» сохранил чемпионский состав

Коллектив Мурада Мусаева возвращается с зимнего перерыва на вершине таблицы, набрав 40 очков в 18 турах. «Краснодар» является одним из главных фаворитов РПЛ. Команда усилилась точечно: в помощь нападающему Джону Кордобе был подписан Хуан Боселли из «Пари НН». В первой игре клуб сыграет в южном дерби против «Ростова» 28 февраля.

«Краснодар» будет бороться за чемпионство в РПЛ, заявил в беседе с NEWS.ru бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он считает, что в команде все здорово подстроены друг под друга, хороший коллектив и классный нападающий.

«Я думаю, что Боселли будет сменщиком. Кордобу не вытеснить. Да и вообще никого — там все отлажено. Схемы, игроки — все здорово подстроены друг под друга. Как всегда, „Краснодар“ будет бороться за чемпионство», — сказал Кузнецов.

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность в том, что «быки» будут бороться до последнего тура.

«Кордоба в порядке, здоров. Он очень серьезный игрок для „Краснодара“. Боселли пришел ему в помощь в атаке. Он был одним из лучших в „Пари НН“. Это усиление. Для Боселли это хороший переход, потому что в Нижнем Новгороде он боролся за выживание, а сейчас находится в команде, которая борется за чемпионство. Но ему будет тяжело рассчитывать на большое количество игрового времени. Непросто вытеснить из состава Кордобу или Эдуарда Сперцяна. Но свои 30 минут — тайм он всегда получит», — считает Мостовой.

Нападающий Джон Кордоба Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Краснодар» уже знает, что такое чемпионство, поэтому просто так не отпустит конкурентов, считает экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин.

«„Краснодар“ знает, что нужно делать. Нас ждет очень интересная борьба в конце чемпионата», — сказал он.

Кого купил «Зенит» ради чемпионства в РПЛ

Петербургская команда возобновит чемпионат на втором месте с отставанием от «Краснодара» всего на один балл. Во время зимней паузы «Зенит» расстался с колумбийцем Матео Кассьеррой и бразильцем Жерсоном, подписав им на замену двух Джонов: Джона и Дурана. В рамках обмена ряды петербуржцев пополнил защитник сборной России Игорь Дивеев, а в обратном направлении проследовал аргентинец Лусиано Гонду.

Команда Сергея Семака очень сильно хочет порадовать болельщиков и взять титул в «год столетия» (100-летие клуба в было в прошлом сезоне, но бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил после проигранного чемпионства, что юбилейный сезон начнется в июле 2025-го. — NEWS.ru). Вторую часть чемпионата откроет 27 февраля матч «Зенит» — «Балтика».

Мостовой в беседе с NEWS.ru заявил, что за чемпионство будут бороться петербуржцы и «Краснодар». Он отметил, что интрига начнется уже с первой игры.

«„Зенит“ остается таким же фаворитом, как и „Краснодар“, потому что они никого не потеряли. Эти две команды будут бороться за чемпионство, как и в прошлом году. Скорее всего, кто-то однозначно вклинится», — сказал Мостовой.

Покупка дорогостоящих Джона и Дурана еще не означает, что они смогут принести пользу «Зениту», считает Кузнецов. Он отметил, что из-за огромных трат коллектив всегда является фаворитом РПЛ.

«„Зенит“ — всегда фаворит, в любом состоянии, последние лет шесть. Там идут очень большие вливания, и они могут позволить купить себе любого футболиста. Бороться с ними очень тяжело. Приобретение дорогостоящего игрока еще не означает, что он вольется в коллектив и будет помогать», — сказал Кузнецов NEWS.ru.

Джон Дуран Фото: IMAGO/Eurasia Sport Images/Global Look Press

Сделка с арендой скандального нападающего Дурана может стать обоюдовыгодной. «Зенит» ничем не рискует, поскольку арендовал форварда на три месяца, заявил Семак. Он подчеркнул, что заочная конкуренция с Кордобой за место в сборной Колумбии должна мотивировать футболиста.

«Есть вопросы дисциплинарного характера, которые возникали в других клубах, но мы ничем не рискуем. У Джона есть мотивация ― проявить себя в противостоянии с Кордобой, который является его конкурентом в сборной Колумбии. У него есть все условия, чтобы проявить себя и выгрызть себе место в старте на чемпионате мира», — сказал Семак.

Булыкин считает, что явного фаворита в чемпионской гонке нет. По словам экс-футболиста, «Зениту» и «Краснодару» смогут составить конкуренцию клубы из Москвы.

«Думаю, что и ЦСКА составит конкуренцию, и „Локомотив“ может побороться. Конечно, „Зенит“ хочет больше порадовать себя и болельщиков. Никак не могут отпраздновать столетие клуба», — сказал Булыкин.

Как будет выглядеть «Локомотив» без многолетнего капитана Баринова

Команда Михаила Галактионова замкнула тройку лидеров по итогам первой части чемпионата. Она находится на расстоянии одной победы от «Краснодара», набрав 37 очков. «Локомотив» подписал аргентинского полузащитника Лукаса Веру, но потерял своего лидера, многолетнего капитана Дмитрия Баринова, который перешел в ЦСКА. Москвичи начнут вторую часть сезона 28 февраля домашним матчем против «Пари НН».

Кузнецов считает, что уход Баринова может сказаться на команде психологически.

«Он всю жизнь в „Локомотиве“. Потеря одного из ведущих футболистов, капитана, может сказаться психологически. С другой стороны — для других это шанс заиграть на его месте», — считает Кузнецов.

Полузащитник Лукас Вера Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сможет ли ЦСКА бороться за чемпионство РПЛ

Армейцы серьезно укрепились перед рестартом сезона. Московский клуб пополнили долгожданный нападающий в лице Гонду, Баринов и бразилец Матеус Рейс. ЦСКА начнет вторую часть сезона с четвертой позиции: в активе команды 36 очков и всего один балл до первой тройки. 1 марта армейцев ожидает выезд в Грозный к «Ахмату».

Мостовой считает, что ЦСКА способен бороться за чемпионство. Он отметил, что у коллектива небольшое отставание от «Зенита» и «Краснодара».

«Любая осечка конкурента и твоя победа — ты снова в тройке. Должны быть наверху», — сказал он.

Кузнецов выразил надежду, что армейцы будут бороться за чемпионство. Он отметил, что приобретенные в межсезонье футболисты должны помочь клубу закрыть проблемные позиции.

Булыкин также считает, что ЦСКА будет высоко в таблице. Он назвал иностранного тренера ЦСКА Фабио Челестини единственной возможной проблемой команды.

«Он не до конца знает, как лучше подготовить команду через зимний сбор. Такое есть только в России — два месяца ты готовишься к чемпионату и нужно начинать играть уже в первых играх, без раскачки», — сказал Булыкин NEWS.ru.

Чего ждать от «Балтики» во второй части РПЛ

Главное открытие первой части чемпионата — «Балтика» Андрея Талалаева. Вернувшаяся в элиту команда сумела завершить первую часть сезона в топ-5, набрав 35 очков и имея хороший запас перед шестым местом. Как ожидалось, клуб покинула часть игроков. Из ведущих футболистов стоит отметить переход Владислава Сауся в «Спартак».

Кузнецов считает, что в российском чемпионате всегда должен быть выскочка. Он пожелал всяческих успехов коллективу из Калининграда.

Андрей Талалаев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

«Хорошо, что „Балтика“ доставляет проблемы абсолютно всем лидерам. Если появится больше таких команд, это будет влиять на уровень нашего футбола, самоотдачу и неуступчивость. Все команды будут отнимать очки, красочность футбола прибавится. Все захотят обыграть лидера, никто не будет сдаваться», — сказал Кузнецов NEWS.ru.

Многие специалисты справедливо хвалят «Балтику», но нужно дождаться окончания чемпионата, считает Мостовой.

«Во многих лигах есть команда, которая выстреливает. Сейчас они молодцы. Посмотрим, на каком месте будут в конце сезона. Ребята наслаждаются, получают удовольствие. Дальше посмотрим. Интересно, как они проявят себя в первом же матче против „Зенита“», — сказал бывший футболист.

Что ждать от «Спартака» во главе с новым тренером Хуаном Карлосом Карседо

Московская команда неровно провела начало чемпионата и с 29 очками ушла на паузу на шестом месте. «Спартак» возглавил новый тренер — испанец Хуан Карлос Карседо. В первый день марта красно-белые сыграют в гостях с аутсайдером лиги — «Сочи».

Карседо является нормальной кандидатурой на пост главного тренера «Спартака», считает Мостовой. Он напомнил, что в столичном клубе кого только не перепробовали на этом посту.

«Даже людей, которые никогда не играли в футбол, назначали главными тренерами. Уже до мистики доходит. Хотя в нашем футболе предостаточно людей, которые смотрели футбол по телевизору, а потом вдруг стали тренерами», — сказал Мостовой.

Хуан Карлос Карседо Фото: Mysyakin Alexander/FC Spartak-Moscow/Global Look Press

Болельщики и специалисты все время ждут, когда «Спартак» заиграет с новым тренером, заявил Кузнецов. Он отметил, что, работая в столичном клубе, все предыдущие специалисты «становились психами».

«Мы все ждали от [Гильермо] Абаскаля, от [Доменико] Тедеско, еще от кого-то… Ждали, что команда заиграет. Заиграл „Спартак“? Нет. Но при этом там все становились психами. [Деян] Станкович, например. Все орали, дрались, спорили с кем-то. Надеюсь, с испанцем этого не произойдет», — высказал мнение Кузнецов.

Как проявит себя «Динамо» с новым тренерским штабом

«Динамо» начало сезон под руководством Валерия Карпина, однако у бело-голубых не сложилось. 21 очко и десятое место по итогам первой части чемпионата — явно не тот результат, который ждали руководство и болельщики. На смену Карпину пришел известный экс-футболист Ролан Гусев, а позднее к тренерскому штабу присоединились Юрий Жирков и Роман Шаронов. Команду покинул полузащитник Денис Макаров, а пришел защитник Рикардо из бразильского «Ботафого». 1 марта «Динамо» сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов».

Бело-голубые будут биться до последнего под руководством нового тренерского штаба, заявил NEWS.ru Кузнецов. Он отметил, что специалистам необходимо самоутверждаться, чтобы остаться в клубе и получить новый контракт.

«„Динамо“ будет биться до последнего. Гусеву надо самоутверждаться, чтобы не убрали и назначили на несколько лет», — сказал Кузнецов.

Мостовой считает, что изменений в клубе с уходом Карпина не произошло. Он отметил, что специалиста «сгубило» совмещение постов в сборной команде и в «Динамо».

Юрий Жирков Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

«Ничего не вижу. Все те же футболисты, играют так же. Все то же самое. Просто нельзя совмещать, это немножко наказало Карпина. В принципе, никто не огорчен, все рады, все заработали», — сказал Мостовой.

Булыкин заявил, что в «Динамо» хороший состав. Но для него остается загадкой, как будет работать новый тренерский штаб бело-голубых.

«Тренерский штаб Гусева хорошо знаю. Понимаю, на что способен, какую атмосферу создает в команде. Ниже уже падать некуда, поэтому жду от них хороших результатов, чтобы радовали болельщиков. А там уже посмотрят, оставлять ли Гусева или искать другого специалиста», — сказал он.

Читайте также:

«Моя фантомная боль»: провал на Евро, Кубок УЕФА — Адвокат ушел из футбола

Скандалы, лозунги, ноль медалей: как Украина опозорилась на Олимпиаде

Медаль Филиппова, провал Малинина, рекорд Клебо: итоги Олимпиады-2026

Рискнула и упала: Петросян без медали ОИ — реакция Тарасовой, Ягудина