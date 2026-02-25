«В "Спартаке" все становились психами»: Кузнецов о Карпине, «Зените» и ЦСКА

В Москве завершился Кубок Легенд имени Константина Еременко. В ветеранском турнире участвовали шесть команд: московские «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Звезды мира». Экс-футболист «армейцев», президент медиафутбольной команды «Союз» Дмитрий Кузнецов в интервью NEWS.ru назвал главного фаворита весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ), оценил перспективы красно-белых с новым тренером и шансы «Балтики» удержаться в пятерке по итогам сезона.

«Футбол сам придумает новые правила»

— Ваша команда выиграла Кубок Легенд (в финальном матче ЦСКА обыграл «Спартак» в серии пенальти. — NEWS.ru). Целью было победить на турнире или просто хорошо провести время?

— Мы — профессиональные футболисты. В каждом матче ставим перед собой цель выиграть. Конечно, хорошо провести время тоже хотелось, но при этом победить. Мы ищем здесь и развлечения, и общение, и футбол.

— Вы тренируете в Медиалиге. Какое введенное в ней правило вы бы перенесли в большой футбол?

— Ничего не надо. Если перенесем, то испортим большой футбол. Он сам придумает новые правила. Все постепенно внедряется. Раньше можно было отдать мяч назад в руки вратарю, сейчас нельзя — все меняется. Пенальти — это вообще цирк какой-то. Мы сейчас обсуждали с Лешей [Березуцким]: раньше наступил на ногу, ай, встал, потер и побежал. Сейчас катаются, валяются… Ну что это такое?

— В дни Кубка Легенд ваша медиафутбольная команда «Союз» играет в турнире «На Пике». Спокойно ли вас оттуда отпустили и как удалось договориться?

— Там я президент, могу уехать. Здесь я руковожу командой. Я не мог оставить команду без тренера, тем более мне пришлось выходить играть — мало народу.

Тренеры Владимир Уткин и Дмитрий Кузнецов на церемонии награждения Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«У меня бы Вендел сидел на лавке»

— ЦСКА неплохо идет по сезону, а в межсезонье серьезно укрепился. Сможет ли команда побороться за золото в этом году?

— Надеюсь, что с приобретением таких футболистов, как [Лусиано] Гонду, [Дмитрий] Баринов, [Данила] Козлов мы закроем все проблемные места, которые были и будем бороться.

— Уход Дмитрия Баринова из «Локомотива» сильно ослабит команду?

— Баринов всю жизнь в «Локомотиве». Потеря одного из ведущих футболистов, капитана команды, может сказаться психологически. С другой стороны — для других это шанс заиграть на его месте.

— «Зенит» приобрел двух легионеров — Джона Джона и скандального Джона Дурана. Это делает петербуржцев безоговорочным фаворитом?

— «Зенит» — всегда фаворит в любом состоянии последние лет шесть. Там идут очень большие вливания, и они могут позволить купить себе любого футболиста. Бороться с ними очень тяжело. Приобретение дорогостоящего игрока еще не означает, что он вольется в коллектив и будет помогать.

— Есть, например, Вендел, который в открытую говорит, что готов пропустить сборы и заплатить штраф, чтобы подольше находиться в Бразилии

— Это неправильно, есть командная дисциплина. Если он готов отдавать за это деньги — это его проблема. Но Венделу ведь еще нужно попадать в состав! Если бы у меня такое было в команде, то он бы сидел [на скамейке запасных].

— Действующий чемпион «Краснодар», как и в прошлом году, практически сохранил состав, точечно купив Хуана Боселли и Илью Ваханию. Коиманда в гонке за золото?

— Думаю, что Боселли будет сменщиком. [Джона] Кордобу не вытеснить. Да и вообще никого — там все отлажено. Схемы, игроки — все здорово подстроены друг под друга. Как всегда, «Краснодар» будет бороться за чемпионство. Там хороший коллектив и классный нападающий.

Тренер Дмитрий Кузнецов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Талалаев сам решит, что ему делать»

— «Балтика» во главе с Андреем Талалаевым идет в топ-5 после первой части сезона. Некоторых игроков раскупили. Останется ли команда на высоком месте в таблице?

— Желаю клубу всяческих успехов. В нашем чемпионате всегда должна быть выскочка. Хорошо, что «Балтика» доставляет проблемы абсолютно всем лидерам. Если появится больше таких команд, это будет влиять на уровень нашего футбола, самоотдачу и неуступчивость. Все клубы будут отнимать очки друг у друга, красочность футбола прибавится. Все захотят обыграть лидера, никто не будет сдаваться.

— Зимой ходили слухи, что Талалаеву нужно идти на повышение, например, в «Спартак» или «Динамо». Хорошо, что он остался в «Балтике»?

— Когда ты находишь свою команду, ты получаешь удовольствие. Руководишь всеми процессами, трансферами… А когда ты приходишь в клуб, где тебе начинают говорить, что делать — это не твое. Я думаю, Талалаев сам решит, что ему делать. Сейчас он получает удовольствие — хорошо подготовил команду. Она играет, добивается побед, набирает очки, идет в пятерке. Что еще надо?

— Вам бы хотелось, чтобы «Балтика» осталась в пятерке?

— Не знаю, какие у них планы. Но вы видели команду, которая не хочет подняться с пятого места на четвертое или третье? Конечно, будут стремиться.

Андрей Талалаев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

«В „Спартаке“ все становились психами»

— «Спартак» пригласил на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо и подписал Владислава Сауся из «Балтики». Как думаете, получится ли у нового специалиста?

— Мы все ждали от [Гильермо] Абаскаля, от [Доменико] Тедеско, еще от кого-то… Ждали, что «Спартак» заиграет. Этого не случилось. Там все становились психами, например, [Деян] Станкович. Все орали, дрались, спорили с кем-то. Надеюсь, с испанцем этого не произойдет.

— Карседо был помощником Унаи Эмери, который был успешен, но не в «Спартаке». Это какая-то особенность команды?

— Да.

— В «Динамо» новое трио — Ролан Гусев — Юрий Жирков — Роман Шаронов. Сезон упущен, есть время на эксперименты. Остался Кубок. Какими вы видите их перспективы?

— «Динамо» будет биться до последнего. Гусеву надо самоутверждаться, чтобы его не убрали, а назначили на несколько лет.

Тренер Дмитрий Кузнецов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Как оцените игру «Динамо» под руководством ушедшего Валерия Карпина?

— Не получилось. Я не буду его осуждать. Это наш специалист, мы должны им гордиться. Он тренер сборной и никуда не ушел. Так бывает.

— Кто из молодых российских футболистов готов уехать в Европу?

— Четверо или пятеро. Стоит ли им туда ехать? Чтобы повторить историю [Арсена] Захаряна? Нужно уезжать зрелым футболистом, у которого нет секретов и кто может стать лидером.

— Летом ходили слухи, что Баринов может уехать в «Валенсию»

— Баринов не уедет в топ-клуб, поверьте мне.

— Нужно ли менять лимит на легионеров?

— Надо было сделать три иностранца, но они должны играть в сборных. Находите средства и платите клубам за этих игроков.

