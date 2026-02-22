Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 19:53

Послематчевая серия пенальти определила обладателя Кубка легенд

ЦСКА обыграл «Спартак» по пенальти в финале Кубка Легенд

Кирилл Набабкин Кирилл Набабкин Фото: Александр Вильф /РИА Новости
Футболисты московского ЦСКА одержали победу над «Спартаком» в финале Кубка легенд имени Константина Еременко. Матч, прошедший на арене «Мегаспорт» в Москве, завершился в основное время результативной ничьей 4:4. В серии пенальти точнее оказались армейцы, выигравшие со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Кирилл Набабкин, также по одному мячу забили Кирилл Кочубей и Сергей Игнашевич. У «Спартака» дважды отличился Александр Павленко, еще по голу записали на свой счет Роман Павлюченко и Денис Глушаков.

Турнир «Кубок легенд» проводится ежегодно с 2009 года. С 2010-го соревнования посвящены памяти Константина Еременко — чемпиона Европы по футзалу 1999 года в составе сборной России.

Ранее сборная США завоевала титул олимпийских чемпионов по хоккею, обыграв команду Канады в овертайме со счетом 2:1. Американцы не становились олимпийскими чемпионами с 1980 года. Счет на шестой минуте матча открыл американский хоккеист Мэтт Болди. Несколько раз ворота американцев «спас» вратарь Коннор Хеллебайк. На 39-й минуте встречи выправить счет в пользу Канады попытался защитник Кейл Макар.

ЦСКА
Спартак
футболисты
кубок
