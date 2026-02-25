Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 13:32

Кузнецов оценил перспективы «Динамо» во второй части сезона РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: «Динамо» под руководством Гусева будет биться до конца

Игроки ФК «Динамо» Игроки ФК «Динамо» Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Московское «Динамо» будет биться до последнего под руководством нового тренерского штаба Ролан Гусев — Юрий Жирков — Роман Шаронов, заявил в интервью NEWS.ru экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что специалистам необходимо самоутверждаться, чтобы не быть уволенными и получить новый контракт.

«Динамо» будет биться до последнего. Гусеву надо самоутверждаться, чтобы не убрали и назначили на несколько лет, — сказал Кузнецов.

Также он выразил мнение, у Валерия Карпина просто не получилось на посту главного тренера бело-голубых. Кузнецов подчеркнул, что специалист никуда не ушел и продолжает возглавлять национальную команду.

Ну, не получилось. Я не буду осуждать. Как можно? Это наш специалист, мы должны им гордиться. Он — тренер сборной и никуда не ушел. Просто так бывает, — сказал Кузнецов.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с NEWS.ru призвал Карпина после ухода из «Динамо» оставить пост и в сборной России. Экс-защитник отметил, что не каждому хорошему футболисту дано стать первоклассным тренером.

РПЛ
Динамо
Карпин
Дмитрий Кузнецов
тренер
Виктор Байбаков
В. Байбаков
