Кузнецов оценил перспективы «Динамо» во второй части сезона РПЛ Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: «Динамо» под руководством Гусева будет биться до конца

Московское «Динамо» будет биться до последнего под руководством нового тренерского штаба Ролан Гусев — Юрий Жирков — Роман Шаронов, заявил в интервью NEWS.ru экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что специалистам необходимо самоутверждаться, чтобы не быть уволенными и получить новый контракт.

«Динамо» будет биться до последнего. Гусеву надо самоутверждаться, чтобы не убрали и назначили на несколько лет, — сказал Кузнецов.

Также он выразил мнение, у Валерия Карпина просто не получилось на посту главного тренера бело-голубых. Кузнецов подчеркнул, что специалист никуда не ушел и продолжает возглавлять национальную команду.

Ну, не получилось. Я не буду осуждать. Как можно? Это наш специалист, мы должны им гордиться. Он — тренер сборной и никуда не ушел. Просто так бывает, — сказал Кузнецов.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с NEWS.ru призвал Карпина после ухода из «Динамо» оставить пост и в сборной России. Экс-защитник отметил, что не каждому хорошему футболисту дано стать первоклассным тренером.