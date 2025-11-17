Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 20:14

Пономарев призвал Карпина покинуть сборную РФ вслед за уходом из «Динамо»

Пономарев: Карпин нигде не проявил себя как тренер, ему стоит уйти из сборной РФ

Владимир Пономарёв Владимир Пономарёв Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с NEWS.ru после ухода Валерия Карпина из «Динамо» призвал его оставить свой пост и в сборной России. Экс-защитник отметил, что не каждому хорошему футболисту дано стать классным тренером.

Я бы на его месте ушел бы даже из сборной. С такой игрой делать нам нечего! Карпин не умеет ее ставить. Не каждому классному футболисту дано стать тренером. Бывает и наоборот: посредственный игрок — гениальный тренер. Карпин нигде не проявил себя в этом качестве, — заявил Пономарев.

Карпин принял решение оставить должность главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». На данный момент клуб с 17 очками занимает десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В последнем туре «Динамо» уступило на своем поле «Акрону» со счетом 1:2.

Ранее футболисты сборной России уступили команде Чили в товарищеском матче. Встреча прошла 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 0:2.

До этого спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru заявил, что эксперимент Карпина с совмещением провалился. По его мнению, неудачные результаты столичного клуба в последних встречах перекинулись на плохую игру национальной команды против Перу и Чили.

