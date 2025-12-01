День матери
01 декабря 2025 в 16:02

Пономарев призвал «Спартак» и «Динамо» назначить российских тренеров

Пономарев посоветовал «Спартаку» и «Динамо» оставить Романова и Гусева

Исполняющий обязанности главного тренера ФК «Динамо» Ролан Гусев в матче 1/4 финала Кубка России по футболу «Путь РПЛ» в Москве Исполняющий обязанности главного тренера ФК «Динамо» Ролан Гусев в матче 1/4 финала Кубка России по футболу «Путь РПЛ» в Москве Фото: РИА Новости/Стрингер
Экс-защитник СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru призвал московские «Спартак» и «Динамо» оставить у руля российских специалистов. Он отметил, что, в отличие от Валерия Карпина, они понимают игру.

Я считаю, что нужно оставить и [Вадима] Романова, и [Ролана] Гусева. Они понимают игру. Как определить, хороший ли тренер? Это сложно. Нужно присутствовать на разборах. Вот, допустим, [Валерий] Карпин — никакой. Не видит рисунок игры, не понимает игроков. Надеется на помощников, что они ему что-то подскажут. Общественность думает, что он тренер. Сам себе он никогда не признается, семью-то кормить надо, — сказал Пономарев.

Под руководством Романова, которого назначили после ухода Деяна Станковича, красно-белые выиграли два дерби подряд: против ЦСКА (1:0) и ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (3:2). Во встрече 16-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» в гостях уступил калининградской «Балтике» со счетом 0:1.

Ранее красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв по сумме двух матчей московский «Локомотив». В следующем раунде «Спартак» сыграет против московского «Динамо».

До этого Пономарев в беседе с NEWS.ru после ухода Карпина из «Динамо» призвал его оставить свой пост и в сборной России. Экс-защитник отметил, что не каждому хорошему футболисту дано стать первоклассным тренером.

