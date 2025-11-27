Второе дерби Романова: «Локомотив» — «Спартак», кто вышел в полуфинал КР

26 ноября состоялся ответный четвертьфинальный поединок Кубка России по футболу между московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Как завершилась первая встреча, кто прошел дальше, что говорили игроки и тренеры после матча — в материале NEWS.ru.

Почему болельщики «Локомотива» и «Спартака» отказались от оскорблений

В середине октября в матче сборных России и Боливии футболисты, как и в этой игре, выходили на поле в футболках в честь легенды сборной СССР и «Спартака» Никиты Павловича Симоняна. Правда, тогда повод был радостным — ему исполнилось 99 лет. Несколько дней назад самого возрастного ветерана в истории красно-белых не стало. Никита Павлович являлся многократным чемпионом СССР будучи как на поле, так и за его пределами: со «Спартаком» он четырежды побеждал в чемпионате в качестве игрока. В качестве тренера — дважды с красно-белыми и один раз с ереванским «Араратом». В составе национальной команды Симонян выиграл Олимпийские игры 1956 года. Также он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов).

В связи с этим все матчи последних дней начинаются с минуты молчания. По этой же причине болельщики обеих команд приняли решение отказаться от оскорбительных зарядов, а активная поддержка красно-белых развернула на своем секторе баннер в честь Никиты Павловича.

Как «Локомотив» и «Спартак» сыграли в первом матче четвертьфинала

Каждая стадия в Пути РПЛ Кубка России состоит из двух встреч. Первое противостояние в этой паре состоялось 6 ноября. Этот матч стал одним из последних для покинувшего пост наставника «Спартака» Деяна Станковича, место которого временно занял Вадим Романов, ранее работавший в академии красно-белых.

Встреча началась вовсе не по предыгровым раскладам. «Спартак», который являлся небольшим фаворитом исключительно из-за домашнего стадиона, вышел вперед уже на 4-й минуте, а в начале второй половины красно-белые сделали счет разгромным — 3:0. Спустя некоторое время начались попытки «Локомотива» вернуться в двухматчевое противостояние: на 67-й минуте отличился Алексей Батраков. В последней десятиминутке он же не смог реализовать 11-метровый. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Спартака», и шансы на проход дальше у «Локомотива» хоть и сохранялись, но небольшие.

Кто из пары «Локомотив» — «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России

В ответной встрече «Локомотиву» нужна была победа в два мяча для дополнительного времени и разгромная для выхода дальше. «Железнодорожники» начали встречу активно. На 13-й минуте у «Спартака» был один момент, но на 24-й красно-зеленые заработали опасный штрафной. К мячу подошел 20-летний Батраков и аккуратно положил снаряд в угол ворот Ильи Помазуна. Но далее свое слово сказал и «Спартак».

На 41-й минуте штрафной исполнял аргентинец Эсекьель Барко. Примерно с 25 метров он угодил в штангу, однако Илья Лантратов отбил мяч перед собой. Почти во вратарской на его пути оказался Манфред Угальде, который выпрыгнул рыбкой и переправил снаряд в сетку. На 53-й минуте португалец Жедсон Фернандеш прострелил в штрафную, и эту передачу замкнул бразилец Маркиньос. Еще через четыре минуты Даниил Денисов делал заброс в штрафную «Локомотива» и мяч попал в Пабло Солари. Не очень понятно, это была супертехничная обработка или просто удачное стечение обстоятельств, но одним касанием аргентинец оказался один на один с Лантратовым, а вторым перекинул его — 3:1. 6:2 по сумме двух встреч за полчаса до конца и непонятно, как спасать ситуацию. А моменты «Спартака» все продолжались.

На 64-й минуте Лантратов выручил после удара Солари, на 73-й головой мог забить Антон Заболотный, вышедший вместо аргентинца, а на 89-й Маркиньос очень техничным ударом с края штрафной закрутил в перекладину. Немного приподняла настроение болельщикам «Локомотива» концовка. На 94-й минуте отличился Николай Комличенко, у которого чуть позже зафиксировали офсайд. Еще через мгновение Алексей Сухой отправился смотреть видеоповтор: ассистенты указали на фол против Дмитрия Баринова несколькими секундами ранее. Арбитр указал на точку и Комличенко все-таки свой гол забил — 3:2. По сумме двух встреч красно-белые выиграли со счетом 6:3 и отправились в полуфинал Пути РПЛ, где сыграют против победителя пары «Зенит» — «Динамо».

Что говорили тренеры после игры

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на послематчевой пресс-конференции заявил, что результат получился не таким, каким планировалось. Он отметил, что команду не в чем упрекнуть в плане самоотдачи.

«Ребята старались, хотели победить. Сегодня „Спартак“ во втором тайме был сильнее, а нам он не удался. Начало матча, наверное, было за нами. Мы проводили довольно хорошие атаки, забили мяч, и если бы удалось поддержать этот эмоциональный настрой, характер игры, возможно, был бы другим. К сожалению, необязательный пропущенный гол повредил этому настрою», — сказал Галактионов.

Специалист рассказал, что изменилось в «Спартаке» с приходом Романова. В первую очередь, Галактионов отметил ротацию.

«Мы анализировали недавние матчи „Спартака“. Основные принципы игры сохранены. Невооруженным взглядом видна раскрепощенность игроков — они свободно действуют на поле», — добавил наставник.

Также новоиспеченный генеральный директор клуба Борис Ротенберг официально объявил о продлении контракта с Галактионовым до 2028 года.

«Открывается новая страница развития нашего клуба. Стабильность — признак мастерства, у нас всех есть полное понимание того, куда мы движемся и куда будем двигаться дальше. Мы вернем „Локомотив“ на победные рельсы, вернем победные традиции в клуб», — заявил он.

Романов назвал игру «хорошей по содержанию». Он отметил хорошую игру своих футболистов в атаке.

«Не смотрели на результаты первой встречи. Рад, как ребята отреагировали. Что-то получалось, что-то нет. Солари — человек, который голоден до забитых мячей. Этим нам и понравился, когда приехал. Была долгая адаптация, но сейчас я рад, что он забивает», — отметил Романов.

Он также выразил мнение, что смерть Симоняна придавала футболистам дополнительную мотивацию в матче. Романов назвал уход Никиты Павловича огромной утратой, а самого футболиста — легендарным. На вопрос о возможном назначении на должность главного тренера на постоянной основе он ответил словами «не думаю об этом».

