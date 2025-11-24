Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой

23 ноября на 100-м году жизни скончался лучший бомбардир московского «Спартака» Никита Симонян. Как он стал легендой советского футбола — в материале NEWS.ru.

Как Симонян стал футболистом

Симонян (имя при рождении Мкртич Погосович. — NEWS.ru) появился на свет 12 октября 1926 года в Армавире. После того как семья Никиты переехала в Сухуми, его пригласили в футбольную школу местного «Динамо». Талант юного игрока заметил полузащитник команды Шота Ломинадзе.

Впоследствии Симонян рассказывал, как в детстве тренировался с друзьями далеко от дома — футбольное поле находилось примерно в 12 километрах от жилья.

Несмотря на трудности и тяжелые годы Великой Отечественной войны, он продолжал играть благодаря поддержке матери и страсти к футболу. В молодости Симонян рвал бутсы, что огорчало его отца-сапожника.

Никита Симонян (справа) Фото: Леонид Доренский/РИА Новости

Как Симонян забил первый гол сборной СССР на чемпионатах мира

С 1946 по 1948 год Симонян выступал за московские «Крылья Советов». Год спустя он перешел в «Спартак», где провел основную часть карьеры. В составе красно-белых Симонян стал настоящей легендой: четырежды выигрывал чемпионат СССР (в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах), дважды — Кубок страны.

Никита Павлович является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» — 160 голов. Он провел 285 матчей в чемпионатах СССР и забил около 145 мячей.

8 сентября 1954 года Симонян дебютировал в составе советской сборной в товарищеском матче со шведами. Игра, прошедшая на московском стадионе «Динамо», завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. Симонян забил два мяча. В 1956-м он стал олимпийским чемпионом.

В 1958 году сборная СССР дебютировала на чемпионате мира, который проходил в Швеции. Симонян был капитаном команды. Он забил первый гол советской сборной на чемпионатах мира, поразив ворота англичан в матче группового этапа. Симонян сыграл за национальную команду 20 матчей и забил 10 голов.

Кого тренировал Симонян

После завершения карьеры игрока в возрасте 33 лет Симонян перешел к тренерской работе. Он дважды возглавлял «Спартак» (1960–1965 и 1967–1972 годы). Под руководством Никиты Павловича красно-белые победили в двух чемпионатах СССР и завоевали три Кубка страны.

Позже Симонян тренировал ереванский «Арарат». В 1973 году он привел команду к историческому дублю — чемпионству и Кубку СССР. В декабре 1998-го его избрали на должность вице-президента Российского футбольного союза (РФС), а затем — первого вице-президента.

Никита Симонян и юный футболист Андрей Миронов Фото: Александр Поляков/РИА Новости

1 декабря 2017 года Симонян принял участие в финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу — 2018. Он также участвовал в жеребьевке чемпионата Европы — 2020.

12 октября Симоняну исполнилось 99 лет. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола. После 30 октября 2025 года, когда умер французский велогонщик Шарль Коста, Симонян стал старейшим в мире из живущих олимпийских чемпионов. До последних дней жизни он регулярно посещал офис РФС и принимал участие в ветеранских встречах.

Никита Павлович носил звание старейшего ветерана за всю историю «Спартака». В 1937 году за красно-белых провел несколько матчей Николай Тарасов, ставший впоследствии министром легкой промышленности СССР. Он прожил 98 лет.

Что известно о личной жизни футболиста Симоняна

В молодости Симонян познакомился с будущей женой Людмилой Новиковой. В браке у супругов родилась дочь Виктория. Она пошла по стопам матери и стала врачом-стоматологом. Виктория подарила родителям троих внуков: Григория, Никиту и Ивана. 21 октября 2020 года жена Симоняна скончалась.

Что сказали спортивные функционеры, футболисты и тренеры о Симоняне

«Спартак» выразил соболезнования родным и близким Симоняна. Клуб объявил о переименовании трибуны А на «Лукойл Арене» в честь легенды.

«Тяжелая утрата для всего российского футбола. Еще недавно на „Лукойл Арене“ мы поздравляли Симоняна с 99-летием. Он передал эстафету воспитаннику нашей академии, который нанес символический удар перед матчем основной команды. Мы восхищались бодростью, оптимизмом и энергией Никиты Павловича. Сейчас мы скорбим… Выражаем искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича», — говорится в заявлении клуба.

Футболка с изображением первого вице-президента РФС, председателя комитета сборных команд, члена бюро исполкома Никиты Симоняна Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Симоняна можно поставить в один ряд с лучшими спортсменами мира, заявил NEWS.ru бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. По его словам, игрок был настоящей легендой Советского Союза.

«Симонян — выдающийся форвард. Я бы сравнил его с Пеле, которого считают одним из лучших футболистов в истории. Я много раз ходил на матчи, в которых играл Никита Павлович. Всегда обращал внимание на его игру, как и все. Забить 160 мячей за карьеру — это чего-то стоит. Тогда футбол был гораздо грубее, чем сейчас. Сегодня тоже ненормальный футбол, но в то время играли кость в кость», — отметил Пономарев.

Уход Симоняна стал потерей для мирового футбола, заявил главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов. Наставник подчеркнул, что часто общался со спортсменом.

«Меня в Москве нет, но мы постоянно созванивались, было много всего за эти годы. Уход Никиты Павловича — это большая потеря не только для российского, но и для мирового футбола. Мои соболезнования родным, близким и всему футбольному сообществу», — отметил Черчесов.

Экс-футболист московского «Локомотива», «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычев выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна.

«Недавно он был бодр и весел. Мне всегда было приятно находиться рядом с ним, прикоснуться к величию и мудрости человека, который прошел такой путь в жизни и в футболе», — написал он в своем Telegram-канале.

Симонян оставил неизгладимый след в истории отечественного спорта, сказал Михаил Дегтярев. Министр спорта России назвал вклад Никиты Павловича в футбол фундаментальным.

«Олимпийский чемпион 1956 года, капитан сборной на первом для СССР чемпионате мира в 1958 году, где он забил исторический первый мяч, четырехкратный чемпион СССР как игрок „Спартака“ и лучший бомбардир клуба с 160 голами», — отметил Дегтярев.

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (слева направо) Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Симонян пользовался всеобщим уважением вне зависимости от клубных пристрастий, заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Его наследие — это не только трофеи и рекорды. На протяжении десятилетий имя Никиты Павловича было синонимом честности, порядочности, бескорыстного и искреннего служения футболу», — сказал он.

Экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что Симонян сыграл большую роль в его карьере. Специалист рассказал, что познакомился с легендой московского «Спартака» в 1979 году, когда готовился возглавить туркменский «Ашхабад».

«Никита Павлович сыграл громадную роль в моей судьбе. Я был совсем молодым тренером и познакомился с ним в 1979 году. Меня назначали в команду Первой лиги — туркменский „Ашхабад“. Мне было 34 года, и я приехал в Москву оформлять документы. В кабинете сидел Никита Павлович. Он меня встретил, уделил мне 15 минут и вдохновил на работу в профессиональной команде», — сказал Непомнящий.

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин заявил NEWS.ru, что Симонян был настоящим спартаковцем и джентльменом. Он назвал форварда интеллигентным и образованным человеком.

«То поколение футболистов было выдающимся — первые олимпийские чемпионы. Никита Павлович проявил себя и как тренер, приведя „Спартак“ к чемпионству, работал со сборной. У него огромная биография. Большую часть плодотворной жизни Симонян был заместителем руководителя федераций футбола СССР и России. Такие монстры уходят из футбола», — сказал Гладилин.

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в Telegram-канале заявила, что Симонян планировал отметить столетний юбилей вместе с ее семьей. Она подчеркнула, что легенда советского футбола близко общался с отцом Тиграна Кеосаяна — советским режиссером Эдмондом Кеосаяном.

«Приезжал совсем недавно к нам домой, договорились вместе отметить его столетие в следующем году. Мы не родственники, просто однофамильцы. Он крепко дружил с отцом Тиграна, великим советским режиссером Эдмондом Кеосаяном. Потрясающую прожил жизнь, всем бы такую. Царство Небесное», — написала Симоньян.

Никита Симонян Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Директор по коммуникациям Бразильской конфедерации футбола (CBF) Фабио Сейшас выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна.

«Я глубоко сожалею в связи с кончиной Никиты Симоняна — выдающегося футболиста, который стал другом бразильского футбола и особенно Пеле во время чемпионата мира 1958 года. Его история — часть и нашего пути как нации, которая играет в футбол и любит его», — заявил Сейшас.

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что незадолго до смерти Симонян сломал ногу.

«Мы вчера на стадионе вспоминали Никиту Павловича. Он упал и сломал ногу. Думали позвонить, узнать, что ему нужно. Теперь, оказывается, уже ничего, кроме памяти о нем. Дома споткнулся — возраст. Считаю, что предстоящие матчи за Кубок России должны быть посвящены его памяти», — сказал Степашин.

Все матчи 17-го тура РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания в память о Симоняне.

Что известно о смерти Симоняна

Президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Симонян умер в больнице. По данным РФС, 20 ноября он почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Церемония прощания с Симоняном пройдет 27 ноября на «Лукойл Арене».

