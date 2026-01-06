Атака США на Венесуэлу
Главное блюдо на Рождество без усилий: сочный окорок с мандаринами

Для этого волшебного блюда возьмите небольшой куриный окорок. Смешайте в миске 2 столовые ложки меда, столовую ложку дижонской горчицы, измельченный зубчик чеснока и щепотку молотого мускатного ореха. Этой ароматной пастой обильно натрите окорок. Выложите мясо в форму для запекания, окружив его дольками двух мандаринов и несколькими веточками свежего розмарина. Запекайте в разогретой до 200°C духовке около 40–50 минут до румяной корочки, периодически поливая мясо выделившимся соком. Подавайте окорок прямо из духовки, украсив свежим розмарином и мандаринами.

