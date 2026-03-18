От выпечки до маринадов: ТОП-9 рецептов блюд на кефире

Кефир по праву можно назвать одним из самых универсальных ингредиентов в кулинарии. Он не только полезен для пищеварения сам по себе, но и творит настоящие чудеса в выпечке и горячих блюдах. Благодаря кисломолочной среде тесто становится невероятно пышным и долго не черствеет, а мясо — мягким и сочным. У нас вы найдете рецепты на любой случай: от классических кефирных пончиков до оригинальных закусок и маринадов для шашлыка. Минимум усилий, доступные продукты и гарантированный результат.

Пирог на кефире с сыром

Этот открытый пирог на кефире умеет удивлять: он одинаково хорош и как сладкая выпечка к чаю, и как сытная закуска к ужину. Секрет в универсальном тесте и начинке, которая каждый раз звучит по-новому.

Для основы смешивают яйцо с солью и сахаром, вливают кефир, добавляют соду и растопленное масло. Затем подсыпают муку до консистенции гуще, чем на оладьи. Половину теста выливают в форму, сверху распределяют начинку. Это могут быть яблоки с корицей, жареные грибы с луком или пикантная смесь колбасы с маринованными огурцами. Изюминка блюда — контрастная сырная посыпка: с одной стороны формы тертый твердый сыр, с другой — крошка голубого с плесенью. Остатками теста заливают начинку и отправляют пирог в духовку при 180 градусах примерно на 40 минут.

Курица на кефирном соусе с травами

Куриная грудка в кефирной заливке получается нежной и сочной даже без сложных манипуляций. Кисломолочная среда размягчает волокна, а зелень и чеснок наполняют блюдо свежим ароматом.

Куски курицы натирают смесью соли, перца и сладкой паприки и оставляют на несколько минут. Отдельно соединяют кефир с измельченным чесноком и большим количеством рубленой зелени — укропа и петрушки. Мясо быстро обжаривают на сильном огне до румяной корочки, затем перекладывают в форму и заливают кефирной смесью до половины высоты кусков.

Запекают при 200 градусах около 20 минут. Кефир в процессе слегка сворачивается, образуя нежную шапочку на мясе, а на дне остается ароматный соус. Подают такую курицу с рисом или картофелем, щедро поливая гарнир образовавшейся подливкой.

Быстрые пончики на кефире

На кефире получается быстрое дрожжевое тесто, которому не нужно долго стоять. А жарка во фритюре дает пончикам хрустящую корочку и нежную мякоть внутри.

Смешивают кефир с яйцами, солью и сахаром, не взбивая, просто до однородности. Просеянную муку соединяют с содой и разрыхлителем, затем вмешивают в жидкую основу. Тесто должно оставаться мягким и чуть липким — лишняя мука сделает пончики резиновыми.

В сотейнике разогревают масло слоем в два пальца. Мокрыми руками формуют маленькие шарики и обжаривают их порциями до золотистого цвета со всех сторон. Готовые пончики обсушивают на бумажном полотенце. Горячими их посыпают ванильной сахарной пудрой или обмакивают в глазурь из сгущенки с какао и маслом. Лучшее дополнение — холодное молоко.

Заливной пирог с капустой на кефире

Этот пирог на кефире с капустой выручает, когда хочется домашней выпечки без лишних сложностей. Готовится быстро, а получается сочным и сытным.

Сначала готовят начинку. Капусту шинкуют тонкими полосками, лук режут мелкими кубиками, морковь трут на терке. На сковороде лук с морковью слегка обжаривают, добавляют капусту и тушат под крышкой до мягкости, затем приправляют по вкусу и оставляют остывать.

Для теста смешивают яйца с солью и сахаром, вливают кефир и растительное масло. Муку соединяют с содой и вмешивают в жидкую смесь до консистенции негустой сметаны.

В смазанную форму выливают половину теста, распределяют остывшую капустную начинку и заливают остатком теста. Выпекают при 180 градусах около 40 минут до румяной корочки. Готовый пирог можно подавать как теплым, так и полностью остывшим.

Блины на кефире

Эти блины на кефире словно переносят в детство — тонкие, ажурные, с золотистой каймой. Тесто готовится элементарно: кефир смешивают с яйцами, мукой, сахаром, содой и щепоткой соли до состояния жидкой сметаны. После короткой паузы, чтобы сода вступила в реакцию, можно приступать к жарке. На разогретую сковороду с маслом наливают немного теста, распределяют тонким слоем и подрумянивают с обеих сторон. Готовые блины укладывают стопкой, щедро смазывая сливочным маслом.

Классический манник на кефире

Смешанная с кефиром манка должна настояться не меньше часа, чтобы крупа набухла и будущий десерт получился нежным. Затем добавляют яйца, взбитые с сахаром до пышности, и размягченное сливочное масло. Муку с разрыхлителем просеивают и аккуратно вмешивают в тесто, стараясь сохранить воздушность. В самом конце добавляют лимонную цедру и ванилин. Форму смазывают маслом и присыпают манкой, выкладывают тесто и выпекают при 180 градусах около 45 минут. Готовому маннику дают отдохнуть под полотенцем в форме четверть часа, затем остужают на решетке.

Маринад для шашлыка или курицы на кефире

Кефирный маринад работает безотказно: молочная кислота размягчает мясо, сохраняя его сочность даже на сильном огне. Главный секрет здесь — добавление молотой зиры и копченой паприки.

Лук натирают на терке, чтобы он отдал максимум сока, смешивают с раздавленным чесноком, специями и заливают жирным кефиром. Растительное масло в конце обволакивает кусочки и удерживает маринад. В этой смеси мясо проводят в холодильнике не меньше четырех часов, а лучше всю ночь. Зира с кефиром рождают тот самый тонкий ореховый оттенок, ради которого этот рецепт запоминают навсегда.

Домашний мягкий сыр из кефира

Заморозка кефира позволяет получить нежный сливочный сыр без специальных заквасок. Пакет с жирным кефиром отправляют в морозилку на ночь. Замерзший брикет выкладывают в сито с марлей и оставляют в холодильнике оттаивать на несколько часов. Сыворотка постепенно стекает, а в марле остается густая кремовая масса. Ее солят, добавляют сушеный укроп и совсем немного лимонной цедры — именно этот штрих дарит сыру свежий, изысканный оттенок. После перемешивания продукт выдерживают в холоде еще час.

Полезная заправка для салатов на основе кефира

Кефирная заправка с корнем сельдерея превращает простые овощные салаты в легкие и пикантные блюда. Тертый на мелкой терке сельдерей смешивают с холодным кефиром, измельченной петрушкой, лимонным соком, кумином и раздавленным чесноком. Все ингредиенты взбивают венчиком для насыщения кислородом и убирают в холодильник на 10 минут, чтобы вкусы соединились. Такой соус подходит к свежим огурцам, теплой курице или запеченным овощам, оставаясь диетическим и ароматным.

