11 марта 2026 в 12:45

Диетическая грудка? Нет, не слышали: готовим курицу на кефире

Диетическая грудка? Нет, не слышали: готовим курицу на кефире Диетическая грудка? Нет, не слышали: готовим курицу на кефире Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сухая куриная грудка — это приговор для тех, кто не знает одного кулинарного секрета. Кефир способен творить с мясом чудеса, особенно с белым мясом птицы. Это не маринад в прямом смысле слова, это скорее кисломолочная ванна, которая делает волокна невероятно нежными и сочными, даря им легкую, едва уловимую кислинку.

Для этого блюда лучше взять одну грудку на кости, так вкус будет богаче. Но и обычное филе подойдет. Обваляйте куски курицы в смеси соли, черного перца и сладкой паприки. Дайте им полежать минут десять. Тем временем в миске смешайте стакан кефира, два раздавленных зубчика чеснока и мелко рубленый укроп с петрушкой. Зелени не жалейте, она будет играть первую скрипку.

Раскалите сковороду с толстым дном, лучше чугунную. Обжарьте куски курицы на сильном огне до золотистой корочки буквально по паре минут с каждой стороны. Корочка запечатает соки внутри. Теперь переложите мясо в форму для запекания, залейте его кефирно-травяной смесью так, чтобы жидкость доходила до половины высоты кусков, и отправляйте в духовку при 200 градусах.

Минут через 20-25 вы услышите, как на кухне запахло средиземноморским летом. Кефир в духовке ведет себя интересно: он слегка створаживается, превращаясь в нежнейшую шапочку, которая покрывает курицу. Подавать такое блюдо лучше всего с отварным рисом или молодым картофелем, приправленным укропом. Но самый шик — это поливать гарнир тем самым соусом, который образовался на дне формы. Он впитал в себя сок от курицы, чеснок и зелень, и это, поверьте, вкуснее любого ресторанного соуса. Курица получается настолько мягкой, что ее можно есть даже ложкой.

  • Совет: для максимальной сочности оставьте курицу в кефирном маринаде на час-полтора в холодильнике, прежде чем обжаривать. А чтобы травяная корочка получилась более насыщенной, добавьте в кефир перед заливкой чайную ложку дижонской горчицы — она не даст белку свернуться слишком быстро и подарит мясу легкую пикантность.

