Этот салат с ананасом понравится всем — рецепт из 4 ингредиентов. А вкус очень праздничный

Этот салат с ананасом понравится всем — рецепт из 4 ингредиентов. А вкус очень праздничный

Иногда самые удачные салаты получаются из самых простых продуктов. Этот вариант как раз из таких: всего четыре основных ингредиента, минимум времени на приготовление — а вкус получается яркий, сочный и немного необычный. Сладость ананаса отлично сочетается с нежным куриным филе и пикантной корейской морковью, а кукуруза добавляет мягкости и легкой сладости.

Ингредиенты: куриное филе — 1 шт., консервированные ананасы — 1 банка, морковь по-корейски — 150–200 г, кукуруза консервированная — 1 банка.

Куриное филе отварите до готовности и дайте ему остыть. Затем нарежьте небольшими кусочками или разберите на волокна. Ананасы нарежьте кубиками, если они были кольцами.

В глубокой миске соедините курицу, ананасы, корейскую морковь и кукурузу. Для заправки смешайте сметану и майонез в равных пропорциях, добавьте по вкусу немного соли и перемешайте салат.

Ранее мы делились рецептом салата из сырых овощей. Как «Метелка», но вкуснее. В заправке арахисовая паста и вкус неповторимый и необычный.