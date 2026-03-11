Шарлотка в постном варианте: рецепт с измерением в стаканах — просто, быстро и вкусно

Шарлотка с яблоками в постном варианте — это ароматная и воздушная выпечка, которая готовится без яиц и молока, но по вкусу не уступает классической. Готовим по рецепту с измерением в стаканах — просто, быстро и вкусно.

Яблоки в постном бисквите получаются особенно сочными, а тесто — мягким и слегка влажным, с легкой ванильной ноткой.

Для приготовления понадобится: 1 стакан сахара, 1 стакан воды (газированной или простой), 1/3 стакана растительного масла, 2 стакана муки, 1 ч. л. соды (погасить уксусом), щепотка соли, ванилин, 3–4 кисло-сладких яблока.

Рецепт: яблоки очистите от кожуры и нарежьте дольками. В миске смешайте сахар, воду, масло, соль и ванилин. Добавьте муку и соду, погашенную уксусом, тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Форму для запекания смажьте маслом, выложите яблоки и залейте тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до сухой зубочистки. Подавайте теплой, посыпав сахарной пудрой.

