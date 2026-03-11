Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 07:46

Шарлотка в постном варианте: рецепт с измерением в стаканах — просто, быстро и вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Шарлотка с яблоками в постном варианте — это ароматная и воздушная выпечка, которая готовится без яиц и молока, но по вкусу не уступает классической. Готовим по рецепту с измерением в стаканах — просто, быстро и вкусно.

Яблоки в постном бисквите получаются особенно сочными, а тесто — мягким и слегка влажным, с легкой ванильной ноткой.

Для приготовления понадобится: 1 стакан сахара, 1 стакан воды (газированной или простой), 1/3 стакана растительного масла, 2 стакана муки, 1 ч. л. соды (погасить уксусом), щепотка соли, ванилин, 3–4 кисло-сладких яблока.

Рецепт: яблоки очистите от кожуры и нарежьте дольками. В миске смешайте сахар, воду, масло, соль и ванилин. Добавьте муку и соду, погашенную уксусом, тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Форму для запекания смажьте маслом, выложите яблоки и залейте тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до сухой зубочистки. Подавайте теплой, посыпав сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить постный рулет с яблоками.

Проверено редакцией
шарлотка
рецепты
Великий пост
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
