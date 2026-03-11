Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Панкейки как в американском кафе — блинчики-оладушки на молоке и сливочном масле. На завтрак и перекус

Фото: D-NEWS.ru
Иногда хочется приготовить на завтрак что-то простое, но при этом уютное и вкусное. Именно такими получаются классические панкейки — мягкие, пышные и слегка сладкие. Они напоминают одновременно и блинчики, и оладьи, а главное — готовятся очень быстро из самых обычных продуктов.

Ингредиенты: мука — 150 г, молоко — 200 мл, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 1 ч. л., сода — на кончике ножа, сливочное масло — 40 г, сахар — 30 г, щепотка соли.

В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. Яйцо взбейте венчиком до легкой пены, затем влейте молоко и перемешайте. Получившуюся молочно-яичную смесь аккуратно влейте в сухие ингредиенты и перемешайте до однородности. Сливочное масло растопите и добавьте в тесто.

Разогрейте сковороду без масла. Выливайте небольшие порции теста — примерно по 2 столовые ложки. Готовьте панкейк с одной стороны, пока на поверхности не появятся пузырьки, затем переверните и жарьте еще около минуты.

Такие панкейки часто подают в американских кафе: складывают стопкой, сверху кладут кусочек сливочного масла и поливают сиропом или вареньем. Но и дома они получаются не хуже — нежные внутри и слегка румяные снаружи.

Ранее мы делились беспроигрышным рецептом кулича. Тесто на масле и молоке, пушистый и простой. Отлично поднимается.

Проверено редакцией
