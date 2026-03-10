Морковные биточки — незаменимы в Великий пост: сладкие для завтрака, соленые — для ужина

Морковные биточки — незаменимое блюдо в Великий пост. Их можно готовить в двух вариантах: сладкие для завтрака, соленые — для ужина.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 500 г моркови, 3–4 ст. л. манной крупы (или овсяных хлопьев), соль, сахар, растительное масло. Для сладкого варианта: 2 ст. л. сахара, ванилин, изюм, корица. Для соленого варианта: 1 луковица, 2 зубчика чеснока, перец, зелень.

Как приготовить

Морковь натрите на мелкой терке. В сковороде разогрейте немного масла, добавьте морковь и тушите под крышкой до мягкости, добавив немного воды. Для соленого варианта лук мелко нарежьте и обжарьте отдельно. Готовую морковь переложите в миску, дайте немного остыть. Добавьте манку, специи и дополнительные ингредиенты (изюм или обжаренный лук с чесноком). Тщательно перемешайте и оставьте на 15–20 минут для набухания. Влажными руками сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки.

