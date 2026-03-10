Картофельные оладьи: два рецепта — для тех, кто придерживается Великого поста, и нет

Картофельные оладьи — это универсальное блюдо, которое может быть и постным, и сытным, в зависимости от добавок. Рассказываем два рецепта: для тех, кто придерживается Великого поста, и тех, кто — нет.

Для постного варианта вам понадобится: 5–6 картофелин, 1 луковица, 2–3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Картофель и лук натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте муку, соль, перец, перемешайте. Жарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с двух сторон.

Для сырного варианта: возьмите 5–6 картофелин, 1 яйцо, 100 г тертого сыра, 2–3 ст. л. муки, соль, перец. Картофель натрите, отожмите. Добавьте яйцо, сыр, муку, соль, перец, перемешайте. Жарьте до румяной корочки. Оба варианта подавайте горячими.

