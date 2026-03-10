Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 06:46

Картофельные оладьи: два рецепта — для тех, кто придерживается Великого поста, и нет

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картофельные оладьи — это универсальное блюдо, которое может быть и постным, и сытным, в зависимости от добавок. Рассказываем два рецепта: для тех, кто придерживается Великого поста, и тех, кто — нет.

Для постного варианта вам понадобится: 5–6 картофелин, 1 луковица, 2–3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Картофель и лук натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте муку, соль, перец, перемешайте. Жарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с двух сторон.

Для сырного варианта: возьмите 5–6 картофелин, 1 яйцо, 100 г тертого сыра, 2–3 ст. л. муки, соль, перец. Картофель натрите, отожмите. Добавьте яйцо, сыр, муку, соль, перец, перемешайте. Жарьте до румяной корочки. Оба варианта подавайте горячими.

Ранее стало известно, как приготовить морковный пирог с шоколадной глазурью. Можно в Великий пост.

Проверено редакцией
Читайте также
Теперь капустники семья обожает так же, как и драники: нашла крутой рецепт — нежные и с дымком
Общество
Теперь капустники семья обожает так же, как и драники: нашла крутой рецепт — нежные и с дымком
Два стакана кефира и никаких яиц: нежные оладьи — тесто пузырится при жарке, как дрожжевое
Общество
Два стакана кефира и никаких яиц: нежные оладьи — тесто пузырится при жарке, как дрожжевое
Секрет пюре, которое тает во рту: я никогда не лью в него воду. Маленькая хитрость, после которой вы забудете о комочках
Общество
Секрет пюре, которое тает во рту: я никогда не лью в него воду. Маленькая хитрость, после которой вы забудете о комочках
Вместо обычной варки: картофель в мундире с чесноком и зеленью — ужин в стиле «пальчики оближешь»
Общество
Вместо обычной варки: картофель в мундире с чесноком и зеленью — ужин в стиле «пальчики оближешь»
Перешла на легкие ужины, теперь гречаники в томатном соусе — любимый рецепт: можно в Великий пост
Общество
Перешла на легкие ужины, теперь гречаники в томатном соусе — любимый рецепт: можно в Великий пост
оладьи
картофель
Великий пост
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили развивать льготную ипотеку
Мошенники стали проворачивать новую схему с электронными кошельками
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 марта: инфографика
Астрофизик привел доказательства искусственного происхождения 3I/ATLAS
ПВО уничтожила почти два десятка БПЛА над регионами России
МИД России указал на проблему проведения переговоров по Украине в ЕС
В Иране заявили об израильском ракетном ударе по школе в Хомейне
Юрист ответил, имеют ли внебрачные дети право на наследство
Закрыто дело против находящегося в зоне СВО экс-мэра Большого Камня
Танки ВСУ не устояли перед «Ланцетами»: успехи ВС РФ к утру 10 марта
Психолог назвала фразы, которые должны насторожить в человеке
Раскрыта схема украинских ТЦК по экономии на компенсациях за погибших
В США встретили тело еще одного погибшего на Ближнем Востоке военного
В МИД РФ нашли связь между Ближним Востоком и перемирием с Украиной
Советники Трампа начали предлагать варианты выхода из войны с Ираном
Перечислены профессии с самыми «юным» пенсионерами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 марта
Попавший в плен боец ВСУ рассказал о подразделении с секретными задачами
У российских игристых вин появится свой стандарт
В России утвердили ГОСТ на популярные зимой плоды
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.