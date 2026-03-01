Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 17:01

Морковный пирог — лакомство, которое разрешено в Великий пост: ароматный, с шоколадной глазурью

Фото: D-NEWS.ru
Морковный пирог — лакомство, которое разрешено в Великий пост. Это невероятно сочный, ароматный и мягкий пирог с яркой морковной сладостью, пряными нотками корицы и орехов, а сверху — тающая шоколадная глазурь.

Для приготовления понадобится: для теста — 2 крупные моркови (около 300 г), 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 0,5 стакана растительного масла, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. корицы, щепотка соли, 0,5 стакана грецких орехов, 150 мл апельсинового сока или воды; для глазури — 100 г темного шоколада (без молока), 2-3 ст. л. растительного масла или кокосового молока.

Рецепт: морковь натрите на мелкой терке. Орехи порубите. В миске смешайте муку, сахар, соду, разрыхлитель, корицу и соль. Добавьте тертую морковь, орехи, растительное масло и сок, тщательно перемешайте до однородности. Вылейте тесто в смазанную маслом форму для запекания. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до сухой зубочистки. Полностью остудите пирог в форме. Для глазури растопите шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке, тщательно перемешайте до гладкости. Полейте остывший пирог глазурью, дайте ей застыть.

Ранее стало известно, как приготовить постные картофельные зразы с грибами.

Проверено редакцией
