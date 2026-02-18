Зимняя Олимпиада — 2026
Даже мужчины оценят это постное горячее без мяса: картофельные зразы с грибами

Фото: D-NEWS.ru
Картофельные зразы с грибами — их сытность сравнима с мясными котлетами, поэтому они точно понравятся всем без исключения. Даже мужчины оценят это постное горячее без мяса!

Вкус зраз получается насыщенным и глубоким: сладость картофеля идеально контрастирует с пикантными нотками грибов и лука, а хрустящая золотистая оболочка добавляет блюду завершенности.

Для приготовления понадобится: для теста — 1 кг картофеля, 2-3 ст. л. картофельного крахмала, соль; для начинки — 400 г свежих шампиньонов, 2 луковицы, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: отварите картофель в мундире до готовности, очистите и разомните в пюре без добавления молока или масла. Дайте остыть, добавьте крахмал и соль, вымесите однородное тесто. Для начинки мелко нарежьте лук и грибы. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и тушите до выпаривания жидкости. Посолите и поперчите. На ладонь, смоченную водой, выложите лепешку из картофельного теста, в центр положите ложку начинки и аккуратно защипните края, формируя котлету. Обваляйте каждую зразу в панировочных сухарях или муке. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон.

