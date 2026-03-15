15 марта 2026 в 11:30

Для завтраков и перекусов в Великий пост готовлю паштет: без яиц, мяса и молочки

Для завтраков и перекусов в Великий пост готовлю паштет без яиц, мяса и молочки. Вкус получается настолько богатым и интересным, что никто и не догадается о его постном происхождении.

Обжаренный до золотистости лук придает паштету сладость и глубину, чеснок — остроту, а грецкие орехи — благородную горчинку и приятную маслянистую текстуру.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированной фасоли (400 г) или 300 г отварной, 2 луковицы, 3-4 зубчика чеснока, 50 г грецких орехов, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и мягкости. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде для усиления аромата. В чашу блендера выложите фасоль (жидкость слейте), обжаренный лук, чеснок, орехи, соль и перец. Измельчите до однородной гладкой пасты.

При необходимости добавьте немного воды или масла для желаемой консистенции. Подавайте с гренками, свежими овощами или как начинку для бутербродов.

Проверено редакцией
Общество
Ленивый творожный пирог с изюмом — без замеса, без хлопот, а получается нежнее пирожных
Общество
Мамочка, это бомба, в тысячу раз вкуснее оливье: немецкий салат с запечённой картошкой. Вы наконец-то отцепитесь от классики
Общество
Сыплю муку в сгущенку: «Молочная девочка» получается примерно за 30 минут — нежный торт, который тает во рту
Семья и жизнь
Фасоль в пост — больше чем гарнир! Рецепты лучших блюд, советы и секреты
Семья и жизнь
Готовим постный омлет из тофу за 15 минут
Дарья Иванова
Д. Иванова
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

