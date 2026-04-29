Названы пять явных признаков эмоционального вампира в паре и коллективе

Общение с эмоциональным вампиром зачастую вызывает чувство усталости, заявила NEWS.ru психолог-психотерапевт, писательница Алена Смокотина. По ее словам, такие люди склонны перекладывать свои трудности на других, рассчитывая на помощь.

Иногда достаточно десяти минут разговора, чтобы почувствовать истощение. Порой это очень точный сигнал психики: рядом с вами человек, который привык восполнять собственный дефицит за счет чужого ресурса. В психологии таких людей нередко называют эмоциональными вампирами. Есть как минимум пять очень заметных признаков, что перед вами не просто человек с тяжелой судьбой. Во-первых, после общения с ним вы стабильно чувствуете усталость — это самый главный маркер, — предупредила Смокотина.

Она подчеркнула, что эмоциональные вампиры умело манипулируют чувством вины. По словам психолога, такие люди обычно не говорят прямо, перекладывая на собеседника эмоциональную ответственность за свое состояние. Эксперт также заметила, что они могут постоянно жаловаться на свои проблемы, даже если в действительности у них все в порядке.

С эмоциональным вампиром вы удивительным образом перестаете быть просто человеком. Вы становитесь психотерапевтом, мамой, мотиватором, переговорщиком и так далее. У таких людей есть бессознательная привычка: они плохо выдерживают собственные чувства и очень быстро выгружают их в ближайшего доступного человека. Если вы эмпатичный, совестливый и умеете слушать, то автоматически назначаетесь главным спасателем. Проблема в том, что это никогда не заканчивается, — добавила Смокотина.

Она заключила, что эмоциональный вампир мастерски умеет переводить внимание на себя. По словам психотерапевта, в любом обсуждении, независимо от темы, такой человек всегда найдет способ быть в центре внимания.

