Врач перечислил заболевания, маскирующиеся под хроническую усталость

Эндокринные нарушения, в частности гипотериоз, дисбаланс кортизола и сахарный диабет, можно ошибочно принять за хроническую усталость, заявил RT психотерапевт Евгений Кульгавчук. Кроме того, под этим состоянием могут скрываться различные дефициты микроэлементов и витаминов, а также воспаления и инфекции.

Аутоиммунные процессы на ранних стадиях тоже могут вызвать хроническую усталость, отметил Кульгавчук. Другой причиной такого состояния он назвал синдром обструктивного апноэ сна. Врач добавил, что ментальные расстройства также могут маскироваться под истощение. Среди них депрессия, повышенная тревожность и эмоциональное выгорание.

При подозрении на одно из вышеуказанных заболеваний он посоветовал обратиться к специалисту. Если же усталость ситуативна, то актуальна самопомощь. Например, можно вести «дневник энергии», ограничить использование гаджетов, избегать стресса и больше гулять на свежем воздухе.

Ранее хирург Самвел Багдасарян заявил, что регулярный недосып может привести к метаболическим сбоям и, как следствие, хронической усталости. Он отметил, что некоторые заболевания заметно «помолодели».