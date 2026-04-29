Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 05:20

Терапевт Тен: тревожность, сонливость и онемение говорят о дефиците магния

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тревожность, сонливость и онемение конечностей указывают на нехватку магния в организме, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, эти проявления могут возникать постепенно и различаться в зависимости от длительности дефицита этого важного микроэлемента.

Магний — антистрессовый минерал. Он участвует более чем в 300 ферментативных реакциях организма. Магний нужен для передачи нервных импульсов, сокращения мышц, работы сердца и выработки энергии. Какие ранние признаки его дефицита? Усталость, которая не проходит после сна, мышечные подергивания век или пальцев, ночные судороги в икрах, повышенная тревожность и раздражительность, запоры. Поздние симптомы: стойкое онемение конечностей, аритмия, снижение уровня калия и кальция в анализах крови, — сказала Тен.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что безалкогольное пиво не заменит изотоник, так как не восполняет минеральные потери организма. По ее словам, для полноценного восстановления после физических нагрузок важны именно ионы натрия и хлора в определенных пропорциях.

Здоровье
врачи
терапевты
болезни
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пять явных признаков эмоционального вампира в паре и коллективе
Составлен список самых читаемых книг о Великой Отечественной войне
Захарова озвучила условие, при котором возможно урегулирование на Украине
Терапевт назвала тревожные симптомы дефицита магния
Трамп поручил своим помощникам длительную работу против Ирана
Врач рассказала о тревожном сигнале слезотечения без причины
Санду продает Молдавию Румынии ради ЕС: что будет с Приднестровьем
В ГД напомнили, как сократится рабочая неделя перед 9 Мая
Названа разница между зарплатами мужчин и женщин в России
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Назван важный нюанс занятий физкультурой в домашних условиях
В Общественной палате предложили продлить майские праздники
Германии труба! Казахстан прекращает поставки нефти — спасибо Зеленскому
Тела троих жителей Подмосковья обнаружили в бытовке
«Покайтесь и попросите»: в РФПИ дали единственный совет Швеции
ВСУ «подбрасывают» мины в виде электронных сигарет
Спутники-шпионы и отказ от «Союзов»: Франция захотела воевать в космосе
Возвращение в РФ, критика СВО, сочувствие террористам: где сейчас Манижа
На гольф-курорте Трампа появилась его золотая статуя размером с дом
В РФПИ сравнили энергетическую борьбу ЕС с самонокаутом каратиста
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.