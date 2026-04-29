Терапевт назвала тревожные симптомы дефицита магния

Тревожность, сонливость и онемение конечностей указывают на нехватку магния в организме, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, эти проявления могут возникать постепенно и различаться в зависимости от длительности дефицита этого важного микроэлемента.

Магний — антистрессовый минерал. Он участвует более чем в 300 ферментативных реакциях организма. Магний нужен для передачи нервных импульсов, сокращения мышц, работы сердца и выработки энергии. Какие ранние признаки его дефицита? Усталость, которая не проходит после сна, мышечные подергивания век или пальцев, ночные судороги в икрах, повышенная тревожность и раздражительность, запоры. Поздние симптомы: стойкое онемение конечностей, аритмия, снижение уровня калия и кальция в анализах крови, — сказала Тен.

