21 апреля 2026 в 18:49

Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: безалкогольное пиво не может заменить изотоник

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Безалкогольное пиво не заменит изотоник, так как не восполняет минеральные потери организма, заявила в беседе с РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, для полноценного восстановления организма после физических нагрузок важны именно ионы натрия и хлора в определенных пропорциях.

Безалкогольное пиво содержит воду, небольшое количество углеводов и калия, что формально напоминает изотонический состав. Однако концентрация натрия в таком пиве крайне низка по сравнению с физиологическими потерями через пот, — объяснила эксперт.

Помимо всего прочего, в процессе его производства часть исходного сырья теряет часть витаминов и минералов, включенных в состав изотоников. Например, тиамин, рибофлавин или магний присутствуют в таком пиве в микродозах, не способных покрыть суточную потребность, резюмировала Кашух.

Ранее сообщалось, что россияне начали выбирать безалкогольные аналоги пива и вина из-за тренда на заботу о здоровье. При этом, как уточнил руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский, доля продаж такой продукции все еще остается на низком уровне.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
