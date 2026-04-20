Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 14:11

Россиянам рассказали, почему растет спрос на безалкогольное пиво и вино

Доцент Черниговский: тренд на безалкогольное пиво и вино связан с модой на ЗОЖ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне начали выбирать безалкогольные аналоги пива и вина из-за тренда на заботу о здоровье, рассказал НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. Он отметил, что доля продаж такой продукции все еще остается на низком уровне.

Если есть порядка 1% безалкогольного вина в общей доле продаж винодельной продукции, то это хорошо. Это связано с тем, что сейчас люди переходят на здоровый образ жизни. Продвижение данной продукции происходит достаточно интенсивно. Если реализация алкогольной продукции запрещена на тех же маркетплейсах, то безалкогольное пиво и вино реализуются в совершенно свободном режиме, — рассказал Черниговский.

Эксперт подчеркнул, что безалкогольное пиво прибавляет до 21% продаж в рознице в год. По его словам, в будущем на подобные товары могут установить ГОСТ, однако продукция не сильно вырастет в цене.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что безалкогольное пиво не является безвредным напитком, так как содержит до 0,5% чистого спирта. Она отметила, что в нем также присутствуют продукты брожения и красители.

Общество
напитки
ЗОЖ
тренды
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.