Россиянам рассказали, почему растет спрос на безалкогольное пиво и вино Доцент Черниговский: тренд на безалкогольное пиво и вино связан с модой на ЗОЖ

Россияне начали выбирать безалкогольные аналоги пива и вина из-за тренда на заботу о здоровье, рассказал НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. Он отметил, что доля продаж такой продукции все еще остается на низком уровне.

Если есть порядка 1% безалкогольного вина в общей доле продаж винодельной продукции, то это хорошо. Это связано с тем, что сейчас люди переходят на здоровый образ жизни. Продвижение данной продукции происходит достаточно интенсивно. Если реализация алкогольной продукции запрещена на тех же маркетплейсах, то безалкогольное пиво и вино реализуются в совершенно свободном режиме, — рассказал Черниговский.

Эксперт подчеркнул, что безалкогольное пиво прибавляет до 21% продаж в рознице в год. По его словам, в будущем на подобные товары могут установить ГОСТ, однако продукция не сильно вырастет в цене.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что безалкогольное пиво не является безвредным напитком, так как содержит до 0,5% чистого спирта. Она отметила, что в нем также присутствуют продукты брожения и красители.