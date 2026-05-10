Сажаю курицу на банку с пивом: получаются нежнейшее мясо и румяная корочка без лишних хлопот

Этот способ многие помнят еще с советских времен, но зря о нем забыли. Курица на банке с пивом получается очень сочной внутри и с красивой золотистой корочкой снаружи. Пока мясо запекается, пиво внутри банки постепенно испаряется и делает курицу особенно нежной и ароматной.

А самое приятное — духовка все делает практически сама.

Ингредиенты: курица — 1 шт. (около 1 кг), пиво — 0,5 л, чеснок — 2–4 зубчика, сметана — 4 ст. л., соль и перец — по вкусу.

В банку наливаю пиво и ставлю ее в форму для запекания. Курицу аккуратно «сажаю» сверху на банку, чтобы она стояла устойчиво. Для маринада смешиваю сметану, чеснок, соль и перец.

Хорошо обмазываю курицу со всех сторон, особенно под крылышками и ножками.

На дно формы наливаю немного воды или выкладываю кружочки картофеля — так сок и жир не будут подгорать, а заодно получится гарнир.

Запекаю примерно 1 час 10 минут при 200 градусах. Готовность проверяю проколом: если сок прозрачный — курица готова.

Ольга Шмырева
