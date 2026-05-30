Заливаю грудку медом и соевым соусом: овощи режу соломкой — простой рецепт удона как в азиатском кафе

Это отличный рецепт для тех дней, когда хочется чего-то необычного, но стоять у плиты полвечера совсем нет желания. Стоит нарезать овощи соломкой, добавить куриную грудку и приготовить ароматный соус на основе меда и соевого соуса — и на столе появляется настоящий удон в азиатском стиле. Получается быстро, ярко и настолько вкусно, что домашние просят добавки.

Получается обалденная вкуснятина: нежная курица в сладко-соленом соусе, упругая лапша и сочные овощи с легким хрустом.

Для приготовления вам понадобится: лапша удон — 160 г, куриная грудка — 300 г, морковь — 80 г, болгарский перец — 100 г, репчатый лук — 80 г, чеснок — 3 зубчика, соевый соус — 100 мл, мед — 40 г, рисовый уксус — 15 мл, растительное масло — 30 мл, зеленый лук — по вкусу, кунжут — по вкусу.

Куриную грудку нарежьте тонкими полосками. Морковь, перец и лук нашинкуйте соломкой, чеснок измельчите. На хорошо разогретой сковороде или в воке обжарьте лук, затем добавьте морковь, перец и чеснок.

Через несколько минут выложите курицу и готовьте до легкой золотистой корочки. Влейте соевый соус, рисовый уксус и добавьте мед. Перемешайте и дайте соусу немного загустеть. Удон отварите согласно инструкции и отправьте в сковороду. Хорошо перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл лапшу и овощи. Перед подачей посыпьте блюдо кунжутом и зеленым луком.

Ольга Шмырева
