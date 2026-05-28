28 мая 2026 в 15:49

Беру свеклу и готовлю салат «Куриная на шубка» — получается нежно, необычно и вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат многие сначала принимают за классическую «шубу», но после первой ложки сразу понимают — вкус совсем другой. Вместо селедки здесь нежная куриная грудка, маринованные шампиньоны, сыр и грецкие орехи. А сверху — свекла с розовым майонезом, как у любимого праздничного салата.

Особенно нравится, что ничего не нужно выковыривать от косточек и возиться с рыбой. Салат получается очень мягким, насыщенным и при этом более деликатным по вкусу. А после ночи в холодильнике все слои идеально пропитываются и становятся еще вкуснее.

Для приготовления понадобится: куриная грудка — 250 г, маринованные шампиньоны — 1 банка, сыр — 150 г, яйца — 3 шт., свекла — 2 шт., красный лук — 1 шт., грецкие орехи — горсть, майонез — по вкусу.

Красный лук нарежьте и замаринуйте на 10 минут.

На дно формы выложите натертый сыр и сделайте сеточку из майонеза. Куриную грудку нарежьте небольшими кубиками и распределите следующим слоем. Снова добавьте майонез.

Маринованные шампиньоны нарежьте и выложите вместе с луком. Грецкие орехи слегка порубите и распределите поверх грибов. Добавьте майонез.

Яйца натрите на крупной терке и выложите следующим слоем.

Свеклу также натрите и завершите салат верхним слоем. Сверху распределите майонез и уберите салат в холодильник на ночь.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева уже приготовила такой салат дома и удивилась, насколько нежным он получается. Грибы и орехи делают вкус более глубоким, а курица отлично сочетается со свеклой и сыром. Кстати, особенно вкусно подавать его хорошо охлажденным.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
