Как сварить классический щавелевый суп с яйцом и не только: 3 рецепта

Щавель — настоящий кладезь витамина С, полезный в любое время года. В мае-июне его листья самые нежные и кислые. А значит, самое время пустить их в ход. Приводим три традиционных рецепта щавелевого супа с яйцом: от диетического до наваристого с мясом.

Классический щавелевый суп с яйцом

Классический щавелевый суп с яйцом — это легкое и при этом хорошо насыщающее блюдо, которое освежает и насыщает организм витаминами. Он подходит для вегетарианцев, которые едят яйца, особенно если заменить обычную сметану на растительную.

Ингредиенты на 2 литра воды:

щавель свежий — 200 г;

картофель — 300 г (3-4 средних клубня);

морковь — 100 г (1 шт.);

лук репчатый — 80 г (1 головка среднего размера);

яйца куриные — 3 шт. (предварительно сварены вкрутую);

масло подсолнечное для зажарки — 15 мл;

соль, черный перец — на свой вкус;

сметана 15% для подачи — 20 г на порцию.

Пошаговый рецепт:

Вскипятите 2 литра воды. Картошку нарежьте кубиками 2 х 2 см, бросьте в кипяток. Варите 15 минут. Луковицу и морковку мелко нашинкуйте, жарьте на масле до мягкости (хватит 5 минут на среднем огне). Щавелевые листья промойте, нашинкуйте полосками шириной 1 см. Добавьте в кастрюлю вместе с зажаркой. Варите все вместе 5 минут. Кислота щавеля разрушается при долгой варке — не переваривайте, чтобы сохранить неповторимый вкус. Выключите огонь. Добавьте нарезанные кубиком сваренные вкрутую яйца. Дайте настояться под крышкой 10 минут.

Калорийность на 100 г: 32 ккал.

Полезные свойства: большая концентрация витамина C полезна для иммунитета; низкая калорийность делает щавелевый суп с яйцом идеальным диетическим блюдом.

Классический щавелевый суп с яйцом: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Суп щавелевый с курицей и яйцом

Этот вариант щавелевого супа с яйцом — более сытный за счет птицы. Куриный бульон обеспечивает мягкий вкус, а также является источником белка.

Ингредиенты на 2,5 литра воды:

курица (филе грудки или бедро без кости) — 400 г;

щавель — 200 г;

картофель — 350 г;

морковь — 100 г;

лук — 80 г;

яйца — 4 шт. (2 — в суп, 2 — для подачи половинками);

масло сливочное 82,5% — 20 г (для зажарки);

лавровый лист — 1 шт.;

соль, перец горошком — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Курицу залейте холодной питьевой водой (2,5 л), вскипятите, удалите пену. Отваривайте 25 минут. Выньте курицу, нарежьте кусочками. Бульон процедите (необязательно, но в таком случае суп будет прозрачнее). В бульон засыпьте нарезанную картошку. Варите 15 минут. Лук и морковь жарьте на сливочном масле 5 минут до золотистого цвета. Добавьте в суп зажарку, нарезанный щавель, лавровый лист и перец. Варите 5 минут. Добавьте порубленные кубиком 2 яйца вкрутую в конце. Верните кусочки курицы в суп. Выключите огонь. Разлейте суп по тарелкам и украсьте половинками оставшихся яиц.

Калорийность на 100 г: 68 ккал (с куриной грудкой без кожи).

Полезные свойства: курица дает легкоусвояемый животный белок (15 г на порцию); сочетание железа из щавеля и белка из курицы улучшает кроветворение.

Суп щавелевый с курицей и яйцом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Щавелевый суп с яйцом с мясом

Самый наваристый вариант — это щавелевый суп с яйцом с мясом. Готовится он дольше предыдущих вариантов, зато вкус — особенно насыщенный. Берите молодую говядину.

Ингредиенты на 3 литра воды:

говядина на кости — 600 г;

щавель — 250 г;

картофель — 400 г;

морковь — 120 г;

лук — 100 г (2 маленькие головки);

яйца — 4 шт. (вареные вкрутую);

корень петрушки (опционально) — 30 г;

соль, душистый перец, лавровый лист — по вкусу;

зелень укропа для подачи — 5 г.

Приготовление:

Говядину залейте прохладной водой (3 л). Вскипятите, слейте первую воду (удаляет пену и лишний жир). Залейте свежей водой 2,5 л. Отваривайте на медленном огне 1,5 часа. Кость даст желатин — суп будет сытнее. Выньте мясо, снимите с кости, нарежьте порционно. Бульон процедите. В бульон засыпьте нарезанную картошку и целую луковицу (ее потом удалите). Отваривайте 15 минут. Целый лук дает сладость без горечи. Морковь и вторую луковицу некрупно нарежьте, обжарьте на сухой сковороде (без масла) до легкого подрумянивания. Введите в суп зажарку, измельченные щавелевые листья, корень петрушки. Отваривайте 5 минут. Удалите целую луковицу. Введите в суп мясо, всыпьте нарезанные яйца. Выключите огонь. Оставьте блюдо настаиваться на 15 минут.

Калорийность на 100 г: 92 ккал (средняя жирность, если срезать видимый жир с говядины).

Полезные свойства: высокое содержание коллагена (из кости) полезны для суставов и кожи; витамин A (из моркови и щавеля) в жирорастворимой форме усваивается особенно хорошо (благодаря бульону).

Какой бы вариант вы ни выбрали, правило одно: кладите щавель в самом конце варки, иначе он станет серым и потеряет кислоту. Все три рецепта дают разную калорийность — от 32 до 92 ккал. Не храните готовое блюдо более двух дней в холодильнике: щавель дает свободную щавелевую кислоту, которая при долгом настаивании раздражает желудок.

