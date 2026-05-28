Как сварить классический щавелевый суп с яйцом и не только: 3 рецепта

Как сварить классический щавелевый суп с яйцом и не только: 3 рецепта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Щавель — настоящий кладезь витамина С, полезный в любое время года. В мае-июне его листья самые нежные и кислые. А значит, самое время пустить их в ход. Приводим три традиционных рецепта щавелевого супа с яйцом: от диетического до наваристого с мясом.

Классический щавелевый суп с яйцом

Классический щавелевый суп с яйцом — это легкое и при этом хорошо насыщающее блюдо, которое освежает и насыщает организм витаминами. Он подходит для вегетарианцев, которые едят яйца, особенно если заменить обычную сметану на растительную.

Ингредиенты на 2 литра воды:

  • щавель свежий — 200 г;

  • картофель — 300 г (3-4 средних клубня);

  • морковь — 100 г (1 шт.);

  • лук репчатый — 80 г (1 головка среднего размера);

  • яйца куриные — 3 шт. (предварительно сварены вкрутую);

  • масло подсолнечное для зажарки — 15 мл;

  • соль, черный перец — на свой вкус;

  • сметана 15% для подачи — 20 г на порцию.

Пошаговый рецепт:

  1. Вскипятите 2 литра воды.

  2. Картошку нарежьте кубиками 2 х 2 см, бросьте в кипяток. Варите 15 минут.

  3. Луковицу и морковку мелко нашинкуйте, жарьте на масле до мягкости (хватит 5 минут на среднем огне).

  4. Щавелевые листья промойте, нашинкуйте полосками шириной 1 см. Добавьте в кастрюлю вместе с зажаркой.

  5. Варите все вместе 5 минут. Кислота щавеля разрушается при долгой варке — не переваривайте, чтобы сохранить неповторимый вкус.

  6. Выключите огонь. Добавьте нарезанные кубиком сваренные вкрутую яйца.

  7. Дайте настояться под крышкой 10 минут.

Калорийность на 100 г: 32 ккал.

Полезные свойства: большая концентрация витамина C полезна для иммунитета; низкая калорийность делает щавелевый суп с яйцом идеальным диетическим блюдом.

Суп щавелевый с курицей и яйцом

Этот вариант щавелевого супа с яйцом — более сытный за счет птицы. Куриный бульон обеспечивает мягкий вкус, а также является источником белка.

Ингредиенты на 2,5 литра воды:

  • курица (филе грудки или бедро без кости) — 400 г;

  • щавель — 200 г;

  • картофель — 350 г;

  • морковь — 100 г;

  • лук — 80 г;

  • яйца — 4 шт. (2 — в суп, 2 — для подачи половинками);

  • масло сливочное 82,5% — 20 г (для зажарки);

  • лавровый лист — 1 шт.;

  • соль, перец горошком — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Курицу залейте холодной питьевой водой (2,5 л), вскипятите, удалите пену. Отваривайте 25 минут.

  2. Выньте курицу, нарежьте кусочками. Бульон процедите (необязательно, но в таком случае суп будет прозрачнее).

  3. В бульон засыпьте нарезанную картошку. Варите 15 минут.

  4. Лук и морковь жарьте на сливочном масле 5 минут до золотистого цвета.

  5. Добавьте в суп зажарку, нарезанный щавель, лавровый лист и перец. Варите 5 минут.

  6. Добавьте порубленные кубиком 2 яйца вкрутую в конце.

  7. Верните кусочки курицы в суп. Выключите огонь.

  8. Разлейте суп по тарелкам и украсьте половинками оставшихся яиц.

Калорийность на 100 г: 68 ккал (с куриной грудкой без кожи).

Полезные свойства: курица дает легкоусвояемый животный белок (15 г на порцию); сочетание железа из щавеля и белка из курицы улучшает кроветворение.

Щавелевый суп с яйцом с мясом

Самый наваристый вариант — это щавелевый суп с яйцом с мясом. Готовится он дольше предыдущих вариантов, зато вкус — особенно насыщенный. Берите молодую говядину.

Ингредиенты на 3 литра воды:

  • говядина на кости — 600 г;

  • щавель — 250 г;

  • картофель — 400 г;

  • морковь — 120 г;

  • лук — 100 г (2 маленькие головки);

  • яйца — 4 шт. (вареные вкрутую);

  • корень петрушки (опционально) — 30 г;

  • соль, душистый перец, лавровый лист — по вкусу;

  • зелень укропа для подачи — 5 г.

Приготовление:

  1. Говядину залейте прохладной водой (3 л). Вскипятите, слейте первую воду (удаляет пену и лишний жир).

  2. Залейте свежей водой 2,5 л. Отваривайте на медленном огне 1,5 часа. Кость даст желатин — суп будет сытнее.

  3. Выньте мясо, снимите с кости, нарежьте порционно. Бульон процедите.

  4. В бульон засыпьте нарезанную картошку и целую луковицу (ее потом удалите). Отваривайте 15 минут. Целый лук дает сладость без горечи.

  5. Морковь и вторую луковицу некрупно нарежьте, обжарьте на сухой сковороде (без масла) до легкого подрумянивания.

  6. Введите в суп зажарку, измельченные щавелевые листья, корень петрушки. Отваривайте 5 минут. Удалите целую луковицу.

  7. Введите в суп мясо, всыпьте нарезанные яйца. Выключите огонь. Оставьте блюдо настаиваться на 15 минут.

Калорийность на 100 г: 92 ккал (средняя жирность, если срезать видимый жир с говядины).

Полезные свойства: высокое содержание коллагена (из кости) полезны для суставов и кожи; витамин A (из моркови и щавеля) в жирорастворимой форме усваивается особенно хорошо (благодаря бульону).

Какой бы вариант вы ни выбрали, правило одно: кладите щавель в самом конце варки, иначе он станет серым и потеряет кислоту. Все три рецепта дают разную калорийность — от 32 до 92 ккал. Не храните готовое блюдо более двух дней в холодильнике: щавель дает свободную щавелевую кислоту, которая при долгом настаивании раздражает желудок.

Елизавета Макаревич
