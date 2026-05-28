Как сварить классический щавелевый суп с яйцом и не только: 3 рецепта

Щавель — настоящий кладезь витамина С, полезный в любое время года. В мае-июне его листья самые нежные и кислые. А значит, самое время пустить их в ход. Приводим три традиционных рецепта щавелевого супа с яйцом: от диетического до наваристого с мясом.
Классический щавелевый суп с яйцом
Классический щавелевый суп с яйцом — это легкое и при этом хорошо насыщающее блюдо, которое освежает и насыщает организм витаминами. Он подходит для вегетарианцев, которые едят яйца, особенно если заменить обычную сметану на растительную.
Ингредиенты на 2 литра воды:
щавель свежий — 200 г;
картофель — 300 г (3-4 средних клубня);
морковь — 100 г (1 шт.);
лук репчатый — 80 г (1 головка среднего размера);
яйца куриные — 3 шт. (предварительно сварены вкрутую);
масло подсолнечное для зажарки — 15 мл;
соль, черный перец — на свой вкус;
сметана 15% для подачи — 20 г на порцию.
Пошаговый рецепт:
Вскипятите 2 литра воды.
Картошку нарежьте кубиками 2 х 2 см, бросьте в кипяток. Варите 15 минут.
Луковицу и морковку мелко нашинкуйте, жарьте на масле до мягкости (хватит 5 минут на среднем огне).
Щавелевые листья промойте, нашинкуйте полосками шириной 1 см. Добавьте в кастрюлю вместе с зажаркой.
Варите все вместе 5 минут. Кислота щавеля разрушается при долгой варке — не переваривайте, чтобы сохранить неповторимый вкус.
Выключите огонь. Добавьте нарезанные кубиком сваренные вкрутую яйца.
Дайте настояться под крышкой 10 минут.
Калорийность на 100 г: 32 ккал.
Полезные свойства: большая концентрация витамина C полезна для иммунитета; низкая калорийность делает щавелевый суп с яйцом идеальным диетическим блюдом.
Суп щавелевый с курицей и яйцом
Этот вариант щавелевого супа с яйцом — более сытный за счет птицы. Куриный бульон обеспечивает мягкий вкус, а также является источником белка.
Ингредиенты на 2,5 литра воды:
курица (филе грудки или бедро без кости) — 400 г;
щавель — 200 г;
картофель — 350 г;
морковь — 100 г;
лук — 80 г;
яйца — 4 шт. (2 — в суп, 2 — для подачи половинками);
масло сливочное 82,5% — 20 г (для зажарки);
лавровый лист — 1 шт.;
соль, перец горошком — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
Курицу залейте холодной питьевой водой (2,5 л), вскипятите, удалите пену. Отваривайте 25 минут.
Выньте курицу, нарежьте кусочками. Бульон процедите (необязательно, но в таком случае суп будет прозрачнее).
В бульон засыпьте нарезанную картошку. Варите 15 минут.
Лук и морковь жарьте на сливочном масле 5 минут до золотистого цвета.
Добавьте в суп зажарку, нарезанный щавель, лавровый лист и перец. Варите 5 минут.
Добавьте порубленные кубиком 2 яйца вкрутую в конце.
Верните кусочки курицы в суп. Выключите огонь.
Разлейте суп по тарелкам и украсьте половинками оставшихся яиц.
Калорийность на 100 г: 68 ккал (с куриной грудкой без кожи).
Полезные свойства: курица дает легкоусвояемый животный белок (15 г на порцию); сочетание железа из щавеля и белка из курицы улучшает кроветворение.
Щавелевый суп с яйцом с мясом
Самый наваристый вариант — это щавелевый суп с яйцом с мясом. Готовится он дольше предыдущих вариантов, зато вкус — особенно насыщенный. Берите молодую говядину.
Ингредиенты на 3 литра воды:
говядина на кости — 600 г;
щавель — 250 г;
картофель — 400 г;
морковь — 120 г;
лук — 100 г (2 маленькие головки);
яйца — 4 шт. (вареные вкрутую);
корень петрушки (опционально) — 30 г;
соль, душистый перец, лавровый лист — по вкусу;
зелень укропа для подачи — 5 г.
Приготовление:
Говядину залейте прохладной водой (3 л). Вскипятите, слейте первую воду (удаляет пену и лишний жир).
Залейте свежей водой 2,5 л. Отваривайте на медленном огне 1,5 часа. Кость даст желатин — суп будет сытнее.
Выньте мясо, снимите с кости, нарежьте порционно. Бульон процедите.
В бульон засыпьте нарезанную картошку и целую луковицу (ее потом удалите). Отваривайте 15 минут. Целый лук дает сладость без горечи.
Морковь и вторую луковицу некрупно нарежьте, обжарьте на сухой сковороде (без масла) до легкого подрумянивания.
Введите в суп зажарку, измельченные щавелевые листья, корень петрушки. Отваривайте 5 минут. Удалите целую луковицу.
Введите в суп мясо, всыпьте нарезанные яйца. Выключите огонь. Оставьте блюдо настаиваться на 15 минут.
Калорийность на 100 г: 92 ккал (средняя жирность, если срезать видимый жир с говядины).
Полезные свойства: высокое содержание коллагена (из кости) полезны для суставов и кожи; витамин A (из моркови и щавеля) в жирорастворимой форме усваивается особенно хорошо (благодаря бульону).
Какой бы вариант вы ни выбрали, правило одно: кладите щавель в самом конце варки, иначе он станет серым и потеряет кислоту. Все три рецепта дают разную калорийность — от 32 до 92 ккал. Не храните готовое блюдо более двух дней в холодильнике: щавель дает свободную щавелевую кислоту, которая при долгом настаивании раздражает желудок.
