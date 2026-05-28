Варю суп из замороженной заготовки — рецепт, который спасет ужин в рабочие дни

Секрет этого супа — в двойной готовке. Пассеруешь овощи, замораживаешь, а потом варишь с гречкой за 20 минут. Невероятно удобно.

Ингредиенты

Спаржа — 200 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, гречка — 100 г, шпинат — 50 г, сливки (20%) — 200 мл, куриный бульон — 1 л, оливковое масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я пассерую лук с морковью на оливковом масле 3 минуты, добавляю чеснок — еще минуту, а потом спаржу и жарю 2 минуты. Самую сложную часть я делаю заранее: охлаждаю смесь, упаковываю в пакет и замораживаю.

Когда приходит время обеда, довожу бульон до кипения, засыпаю гречку и варю 10 минут. Затем бросаю замороженную овощную смесь и варю еще 10 минут. В конце добавляю сливки и шпинат, прогреваю, не доводя до кипения, — суп готов, густой и сливочный.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я сделал овощную заготовку на месяц вперед, и это спасло мой будний вечер. Достал из морозилки смесь лука, моркови и спаржи, закинул гречку, залил сливками — и через 20 минут у меня на столе дымился суп, который друзья приняли за хит сезона.

Самое приятное: гречка не разварилась в кашу, а осталась упругой, как в дорогом ресторане. Храните заготовку в пакетах — это мастхэв.