Это не скучные щи — готовлю наваристый щавелевый суп со сливочной текстурой и кислинкой

Этот рецепт переосмысливает привычные зеленые щи, превращая их в сытное и благородное первое блюдо. Секрет — в наваристом бульоне из говядины, сливочной заправке и деликатной подготовке щавеля.

Что понадобится

Для бульона: говядина (лопатка, грудинка) — 500 г, вода — 2,5 л, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., перец черный горошком — 5 шт.

Для супа: бульон говяжий — 2 л, картофель — 3-4 шт. (около 400 г), щавель — 200 г, сливки 20% — 200 мл, масло сливочное — 30 г, мука пшеничная — 2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для подачи: огурцы свежие — 2 шт., мясо отварное из бульона, яйца отварные — 4 шт., зелень укропа или петрушки — по вкусу.

Как готовлю

Мясо варю 2 часа с луком, морковью и перцем. Бульон процеживаю, мясо нарезаю. Картофель режу соломкой, варю в бульоне 10 минут. Щавель заливаю кипятком на 5 минут, откидываю, режу.

Масло растапливаю, добавляю муку, прогреваю. Вливаю сливки, мешаю до однородности. Заправку вливаю в суп, варю 10 минут.

Добавляю щавель, довожу до кипения, выключаю. Подаю с мясом, огурцом, яйцом и зеленью.

