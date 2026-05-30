Нежность и сливочность: быстрый суп с грибами, который хотят снова и снова — ароматный и без варки бульона

Если хочется приготовить что-то простое, сытное и по-настоящему домашнее, этот сливочный грибной суп станет отличным выбором. Шампиньоны, плавленый сыр и сливки создают нежный бархатистый вкус, а свежая зелень делает блюдо еще ароматнее.

Такой суп получается густым, насыщенным и согревающим. Особенно вкусно подавать его с хрустящими гренками или свежим хлебом. А готовится он из самых доступных продуктов буквально за полчаса.

Для приготовления понадобится: шампиньоны — 200 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1/2 головки, картофель — 1-2 шт., плавленый сыр — 70–100 г, молоко или сливки — 100 мл, растительное масло — 1 ст. л., укроп — небольшой пучок, петрушка — небольшой пучок, зеленый лук — несколько перьев, соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Картофель нарежьте средними кубиками, залейте водой и после закипания варите 5–7 минут. Тем временем нарежьте шампиньоны, мелко порубите лук, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи и грибы на растительном масле около 3–4 минут, затем переложите в кастрюлю с картофелем и варите еще 7–10 минут.

Добавьте плавленый сыр, молоко или сливки и перемешивайте до полного растворения сыра. Доведите суп до кипения и снимите с огня.

В самом конце добавьте мелко нарезанный укроп, петрушку и зеленый лук. Накройте кастрюлю крышкой и дайте супу настояться не менее 10 минут.

Полезный совет: если хотите получить еще более насыщенный грибной вкус, часть шампиньонов обжарьте до золотистой корочки и добавьте в тарелку непосредственно перед подачей. Суп получится еще ароматнее и вкуснее.