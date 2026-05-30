ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 16:04

Нежность и сливочность: быстрый суп с грибами, который хотят снова и снова — ароматный и без варки бульона

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется приготовить что-то простое, сытное и по-настоящему домашнее, этот сливочный грибной суп станет отличным выбором. Шампиньоны, плавленый сыр и сливки создают нежный бархатистый вкус, а свежая зелень делает блюдо еще ароматнее.

Такой суп получается густым, насыщенным и согревающим. Особенно вкусно подавать его с хрустящими гренками или свежим хлебом. А готовится он из самых доступных продуктов буквально за полчаса.

Для приготовления понадобится: шампиньоны — 200 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1/2 головки, картофель — 1-2 шт., плавленый сыр — 70–100 г, молоко или сливки — 100 мл, растительное масло — 1 ст. л., укроп — небольшой пучок, петрушка — небольшой пучок, зеленый лук — несколько перьев, соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Картофель нарежьте средними кубиками, залейте водой и после закипания варите 5–7 минут. Тем временем нарежьте шампиньоны, мелко порубите лук, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи и грибы на растительном масле около 3–4 минут, затем переложите в кастрюлю с картофелем и варите еще 7–10 минут.

Добавьте плавленый сыр, молоко или сливки и перемешивайте до полного растворения сыра. Доведите суп до кипения и снимите с огня.

В самом конце добавьте мелко нарезанный укроп, петрушку и зеленый лук. Накройте кастрюлю крышкой и дайте супу настояться не менее 10 минут.

Полезный совет: если хотите получить еще более насыщенный грибной вкус, часть шампиньонов обжарьте до золотистой корочки и добавьте в тарелку непосредственно перед подачей. Суп получится еще ароматнее и вкуснее.

Проверено редакцией
Читайте также
Намажьте на хлеб, подайте к мясу или ешьте ложкой — эта грибная икра не оставит шанса другим закускам
Общество
Намажьте на хлеб, подайте к мясу или ешьте ложкой — эта грибная икра не оставит шанса другим закускам
Обработка деревянных стен и бани от синевы и гнили: 7 шагов для защиты
Семья и жизнь
Обработка деревянных стен и бани от синевы и гнили: 7 шагов для защиты
Поджариваю грудку с грибами: салат вместо «Цезаря» — хрустящие чесночные сухарики делают его идеальным
Общество
Поджариваю грудку с грибами: салат вместо «Цезаря» — хрустящие чесночные сухарики делают его идеальным
Теперь кускус в нашей семье обожают: простейший рецепт с грибами «как плов» — нежный, ароматный и очень вкусный
Общество
Теперь кускус в нашей семье обожают: простейший рецепт с грибами «как плов» — нежный, ароматный и очень вкусный
Делаю не мясо, а минтай по-французски: никакой жирной свинины и майонеза — выходит шикарно. Только картошку нужно натереть
Общество
Делаю не мясо, а минтай по-французски: никакой жирной свинины и майонеза — выходит шикарно. Только картошку нужно натереть
грибы
шампиньоны
сыр
супы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.